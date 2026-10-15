35 ngàn lệnh trừng phạt giáng xuống Nga

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh Sputnik

Theo đánh giá của Hội đồng EU, vào thứ Hai tuần này, EU đã bổ sung 1.569 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Nga có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này vào danh sách trừng phạt. Các biện pháp hạn chế này có hiệu lực từ ngày 12/10. Trong số này, 826 biện pháp áp dụng đối với các pháp nhân và 743 biện pháp áp dụng đối với cá nhân.

Tính đến ngày 13/10/2026, các quốc gia khác đã áp đặt hơn 36.000 biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, không tính các biện pháp hạn chế thương mại. Trong đó, 97,5% được áp dụng kể từ cuối tháng 2/2022.

Mỹ vẫn là quốc gia áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Nga nhất, chiếm 21% tổng số biện pháp do các nước ban hành, giảm so với mức 22% trước đây, tương đương khoảng 7.400 biện pháp.

EU và Iceland đã vươn lên trong bảng xếp hạng. Iceland áp dụng toàn bộ các biện pháp trừng phạt của EU. Tính cả các biện pháp được ban hành trong tháng 10, EU đã áp đặt khoảng 5.200 biện pháp trừng phạt đối với Nga, còn Iceland là 5.000 biện pháp. Mỗi bên chiếm khoảng 14% tổng số biện pháp trừng phạt.

Đứng tiếp theo là những quốc gia từng dẫn đầu danh sách này: Canada với khoảng 4.400 biện pháp trừng phạt (12%); Thụy Sĩ với 3.900 biện pháp (11%); Na Uy với 2.800 biện pháp (8%); Anh với 2.700 biện pháp (7%); và New Zealand với 2.100 biện pháp (6%).

Khép lại danh sách 10 quốc gia và chủ thể áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhất là Australia, với khoảng 1.700 biện pháp, và Nhật Bản, với 1.400 biện pháp.

Nga nhiều lần tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây không đạt được những mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định nền kinh tế nước này đã thích ứng với các hạn chế. Moskva cũng nhấn mạnh rằng sức ép trừng phạt gây thiệt hại cho chính những quốc gia áp dụng các biện pháp này.