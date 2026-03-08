Nhiều tài xế dùng thiết bị phá sóng GPS để ‘né’ bị CSGT xử lý

Phòng CSGT cho biết, theo thống kê, trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng 223.089 phương tiện kinh doanh vận tải với gần 7.500 cơ sở kinh doanh. Mặc dù hầu hết các phương tiện đã lắp đặt thiết bị GSHT, song dữ liệu hiện vẫn đang phân tán tại 26 đơn vị cung cấp dịch vụ khác nhau.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT TPHCM phát hiện nhiều trường hợp tài xế, nhà xe cố tình sử dụng thiết bị phá sóng GPS hoặc can thiệp kỹ thuật để làm gián đoạn truyền dữ liệu thiết bị GSHT. Ảnh: Phòng CSGT

Tại tọa đàm mới đây giữa Phòng CSGT và các đơn vị liên quan về quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhằm phục vụ công tác bảo đảm TTATGT, các cơ quan chức năng cho rằng việc khai thác dữ liệu hiện vẫn mang tính thủ công.

Mỗi khi cần điều tra tai nạn hoặc truy vết vi phạm, lực lượng chức năng phải yêu cầu doanh nghiệp trích xuất dữ liệu hoặc cấp tài khoản truy cập tạm thời. Cơ chế này không chỉ gây chậm trễ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bảo mật thông tin.

CSGT kiểm tra phương tiện chờ cồng kềnh có dấu hiệu cơi nới, quá tải trọng. Ảnh: Phòng CSGT

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít trường hợp tài xế và nhà xe cố tình sử dụng thiết bị phá sóng GPS hoặc can thiệp kỹ thuật nhằm làm gián đoạn việc truyền dữ liệu. Hành vi này nhằm “né” sự giám sát của cơ quan quản lý, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Ứng dụng AI để "bắt bài" tài xế mất tập trung

Để khắc phục những tồn tại trên, Phòng CSGT TPHCM cho biết thời gian tới sẽ kết nối trực tiếp dữ liệu từ các doanh nghiệp cung cấp thiết bị GSHT về hệ thống của Bộ Công an.

Đây là một phần trong đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia do Cục CSGT triển khai, hướng tới quản lý tập trung, thống nhất đến năm 2030. Khi hệ thống dữ liệu được liên thông, lực lượng CSGT có thể theo dõi theo thời gian thực các phương tiện đang bị tước phù hiệu nhưng vẫn cố tình hoạt động kinh doanh trái phép.

“Việc kết nối đồng bộ không chỉ giúp minh bạch hóa hoạt động vận tải mà còn giảm áp lực trích xuất thủ công cho doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực bảo mật của các đơn vị cung cấp dịch vụ”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TPHCM nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, hệ thống camera (AI) sẽ được tích hợp sâu với thiết bị GSHT. Hệ thống này có khả năng tự động nhận diện và phát hiện các hành vi nguy hiểm của tài xế như lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ; sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe; không thắt dây an toàn hoặc rời khỏi vị trí lái…

Khi phát hiện bất thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo trực tiếp tới tài xế, đồng thời truyền hình ảnh về trung tâm giám sát để lực lượng chức năng có căn cứ xử lý kịp thời.

Việc chuẩn hóa và hiện đại hóa dữ liệu hành trình được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác quản lý vận tải, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến đường tại TPHCM.