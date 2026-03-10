Giá xăng tăng, tài xế xe dịch vụ thêm nỗi lo mưu sinh

Tại nhiều cây xăng ở Hà Nội những ngày gần đây, bảng giá nhiên liệu liên tục được điều chỉnh theo xu hướng tăng, khiến không ít người làm nghề chạy xe dịch vụ, đứng trước áp lực lớn về thu nhập. Ghi nhận tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, nơi tập trung đông tài xế xe ôm và taxi hoạt động hằng ngày, câu chuyện "giá xăng tăng, thu nhập giảm" đang trở thành nỗi lo thường trực của nhiều cánh tài xế.

Ghi nhận tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), bảng niêm yết cho thấy giá xăng RON 95-III ở mức 27.040 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II ở mức 25.220 đồng/lít, còn dầu diesel 30.230 đồng/lít. Mức giá này được nhiều tài xế cho rằng đã khiến chi phí vận hành tăng lên đáng kể so với trước.

Bảng niêm yết cho thấy giá xăng, dầu tại 1 cửa hàng trên đường Lê Quang Đạo ngày 9/3.

Anh Phạm Văn Sáng (35 tuổi), lái xe ôm tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, cho biết thu nhập của anh thời gian gần đây bị ảnh hưởng rõ rệt. Theo anh Sáng, nghề chạy xe ôm vốn dĩ không phải công việc có thu nhập cao, nay chi phí nhiên liệu tăng khiến cuộc sống càng thêm chật vật.

"Trước đây mỗi ngày tôi chạy xe cũng chỉ kiếm được khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Khi giá xăng tăng, tiền đổ xăng nhiều hơn nhưng lượng khách lại giảm nên thu nhập thực tế còn thấp hơn trước", anh Sáng chia sẻ.

Theo nam tài xế, nhiều hành khách cũng bắt đầu cân nhắc hơn trong việc đi lại, nhất là những quãng đường ngắn. Điều này khiến số chuyến xe mỗi ngày giảm đáng kể. "Khách ít đi nên anh em chạy xe rất vất vả. Có người chạy cả buổi mới được vài cuốc xe", anh Sáng nói.

Anh Sáng cho biết thêm, nhiều tài xế xe ôm trong khu vực đã phải giảm thời gian chạy xe hoặc tạm nghỉ vài ngày vì chi phí xăng quá cao trong khi lượng khách không ổn định. "Nếu giá xăng cứ tăng như thế này thì nhiều người sẽ khó trụ lâu với nghề", anh Sáng cho hay.

Anh Phạm Văn Sáng (35 tuổi), lái xe ôm tại khu vực Bến xe Mỹ Đình chia sẻ với phóng viên.

Không xa vị trí của anh Sáng, anh Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi), cũng là tài xế xe ôm hoạt động quanh khu vực bến xe cho biết, chi phí xăng hiện chiếm phần lớn thu nhập hằng ngày của những người làm nghề chạy xe dịch vụ.

"Khi giá xăng tăng, khoản chi này tăng lên đáng kể, trong khi tiền công mỗi chuyến xe gần như không thay đổi. Trước đây chạy xe còn có chút tích lũy, giờ chủ yếu chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Có hôm khách ít, tiền kiếm được chỉ vừa đủ đổ xăng và ăn uống trong ngày", anh Tuấn nói.

Cùng chung nỗi lo, anh Lê Văn Hùng (38 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ cho biết, việc giá xăng tăng khiến nhiều tài xế phải tính toán kỹ hơn từng chuyến xe. Với mức tiêu hao nhiên liệu hiện nay, tiền xăng đã chiếm một phần lớn trong tổng chi phí vận hành.

"Nhiều người nghĩ chạy xe công nghệ thu nhập ổn, nhưng thực tế phải trừ tiền xăng, chiết khấu cho ứng dụng và chi phí bảo dưỡng xe thì số tiền còn lại không nhiều. Khi giá xăng tăng thì thu nhập bị ảnh hưởng ngay lập tức", anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ các tài xế xe máy, những người chạy taxi sử dụng ô tô chạy xăng cũng chịu áp lực không nhỏ. Anh Trần Đức Minh (45 tuổi), tài xế taxi hoạt động tại khu vực Bến xe Mỹ Đình cho biết, chi phí nhiên liệu của ô tô cao hơn nhiều so với xe máy nên mỗi lần giá xăng tăng đều tác động trực tiếp đến thu nhập.

"Giá xăng tăng thì chi phí chạy xe tăng theo, nhưng giá cước taxi không phải lúc nào cũng điều chỉnh kịp. Nếu khách ít thì thu nhập giảm rất rõ", anh Minh cho biết.

Nam tài xế chia sẻ thêm rằng nhiều đồng nghiệp của anh phải kéo dài thời gian làm việc mỗi ngày để bù lại phần chi phí tăng thêm. Tuy nhiên, việc chạy xe nhiều giờ liên tục cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

"Chạy xe dịch vụ vốn đã vất vả, giờ chi phí xăng tăng khiến áp lực càng lớn hơn. Nhiều anh em chỉ mong giá xăng sớm ổn định để công việc bớt khó khăn", anh Minh nói.