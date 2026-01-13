Không chỉ Hà Nội, TP.HCM sẽ phủ kín camera AI trong năm 2026

Thực tiễn trên cho thấy hiệu quả tích cực của chủ trương số hoá, hiện đại hoá nhằm nâng cao năng lực thực thi của lực lượng chuyên trách trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Liên quan nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, đơn vị trực tiếp thi công 2 dự án quan trọng này.

Cảnh sát giao thông có thể dễ dàng theo dõi các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera

PV: Thưa Đại tá, sau khi Bộ Công an áp dụng hệ thống camera AI để ghi nhận tình hình giao thông và các vi phạm của phương tiện thì đâu là những lỗi phổ biến?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Có thể nói, một trong những biện pháp để thay đổi phương pháp công tác của lực lượng cảnh sát giao thông là ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn cử như việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Bộ Công an để ban hành đề án quy hoạch các trung tâm quản lý khai thác dữ liệu và chỉ huy giao thông tại Bộ Công an đặt tại Cục Cảnh sát giao thông và tại Công an 34 tỉnh, thành phố đặt tại phòng cảnh sát giao thông. Trung tâm này là sự tổng hợp của rất nhiều những ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện xử lý vi phạm.

Ở đây việc phát hiện xử lý vi phạm có hai dạng, thứ nhất đó là các hệ thống camera bình thường và camera bán thông minh tức là nhận diện một số lỗi ví dụ như vi phạm về tốc độ kết hợp với camera quan sát. Những nhóm này sẽ được đưa về trung tâm và tại trung tâm sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xử lý. Nhóm thứ hai đó là nhóm camera sử dụng trí tuệ nhân tạo tại biên, tức là camera đã phát hiện vi phạm và gửi về cho trung tâm.

Chúng tôi cũng đã huấn luyện, phát hiện và xử lý hơn 20 hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào các nhóm vi phạm về quy tắc giao thông, ví dụ như là vi phạm về không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn đường, vi phạm về tốc độ, vi phạm về dừng đỗ ...

Ngoài ra, các camera còn có thể đo đếm được lượng phương tiện, tính toán được tốc độ trung bình để từ đó có thể điều chỉnh được cả chu kỳ đèn giao thông và tổ chức phân luồng từ sớm từ xa giúp ích rất nhiều cho lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

PV: Việc ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là hệ thống camera AI đã tạo ra những sự thay đổi như thế nào?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Khi áp dụng thí điểm hoạt động của các camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn diện từ tháng 8/2025 cho đến nay thì kết quả cũng khá tích cực. Ban đầu, tại một số điểm lắp đặt camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì vi phạm diễn ra rất nhiều, có hàng trăm vi phạm ví dụ như là không thắt dây an toàn của người điều khiển xe ô tô và người ngồi đằng trước.

Tuy nhiên, sau khi được thông tin thông báo và được xử lý thì vi phạm này hiện nay cũng đã giảm đáng kể, một ngày trung bình chỉ phát hiện được từ 2-5 trường hợp vi phạm không thắt dây an toàn.

Hệ thống mắt thần Camera AI có khả năng xử lý vi phạm vượt trội, không ngoại lệ, công khai minh bạch

PV: Điều mà rất nhiều lái xe quan tâm đó là sự chính xác cũng như là tính khách quan trong việc ghi nhận các lỗi vi phạm. Về phía Cục cảnh sát giao thông, chúng ta đảm bảo như thế nào thông tin và hình ảnh được xử lý chính xác, khách quan. Đâu là cách mà người lái xe có thể khiếu nại về các thông tin nếu như chưa thật sự chính xác?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Trước hết, tôi phải khẳng định rằng, trong mọi trường hợp phát hiện vi phạm hành chính, kể cả trực tiếp phát hiện vi phạm hoặc phát hiện vi phạm qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì người vi phạm đều có quyền được giải trình, quyền được khiếu nại, thậm chí là khởi kiện khi đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính nếu như không đồng tình với quyết định này.

Tuy nhiên, việc giải trình hoặc là khiếu nại khiếu kiện phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng lợi dụng làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Đối với camera AI phát hiện vi phạm thì có thể nói đây là một trong những việc ứng dụng công nghệ hiện đại đem lại hiệu quả hết sức thiết thực. Hệ thống camera hiện đại cho hình ảnh sắc nét và giúp làm việc liên tục 24/24 giờ. Với hình ảnh sắc nét, việc ghi nhận hành vi vi phạm bằng clip và hình ảnh cho thấy rõ biển số xe, làn đường lưu thông, hành vi vi phạm cũng như tốc độ di chuyển. Từ đó, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Trường hợp chưa xác định được chủ xe, tiếp tục kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua định danh cá nhân để xác định chính xác thông tin, địa chỉ của chủ xe.

Quá trình camera trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm chỉ là bước xử lý ban đầu hay còn gọi là quá trình thô. Sau đó, dữ liệu tiếp tục được sàng lọc bởi chính cán bộ, chiến sĩ làm việc tại trung tâm. Những trường hợp hệ thống phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cảnh báo sai lệch hoặc trùng lắp, như phương tiện gắn biển giả, biển số không đúng với xe đăng ký, che biển số hoặc các vi phạm khác, đều được hệ thống đưa ra cảnh báo.

Khi đó, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp rà soát, đối chiếu để xác định chính xác hành vi vi phạm, biển số phương tiện, chủ xe và địa chỉ cư trú của chủ xe. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng tiến hành gửi thông báo vi phạm. Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông cũng chuyển thông tin vi phạm đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh và Công an xã nơi chủ xe cư trú. Đây là lực lượng sát dân, gần dân nhất, nhằm kịp thời thông báo để chủ phương tiện phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vi phạm.

PV: Xin cám ơn Đại tá về cuộc trò chuyện này!