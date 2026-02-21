CSGT niêm phong xe khách trên cao tốc

Ngày 21/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử lý ô tô khách loại 36 chỗ BKS 78F-001.XX. Xe do tài xế N.V.S (SN 1984) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Lực lượng CSGT niêm phong ô tô khách vi phạm. Ảnh: A.X

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện 3 lỗi vi phạm. Cụ thể, tài xế sử dụng giấy phép lái xe hạng D2 (chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ) để điều khiển xe 36 chỗ. Tài xế bị phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

​Ngoài ra, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái không hoạt động. Tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng. Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tài xế bị phạt thêm 4 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

​Cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện có trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, giám sát nhưng để phương tiện lưu thông không đảm bảo điều kiện. Chủ xe bị xử phạt 58 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

​Đồng thời, chủ xe bị phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng do thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái không hoạt động. Chủ xe bị phạt thêm 11 triệu đồng và tiếp tục tước phù hiệu 2 tháng do thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.

​Tổng số tiền xử phạt trong vụ việc là 104,5 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.