Đại sứ Iran tại Trung Quốc: Mỹ rút đi, an ninh eo biển Hormuz lập tức được đảm bảo

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn China News, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết: “Tình trạng bất ổn trong khu vực hiện nay là do Mỹ và Israel gây ra. Nếu thế giới muốn đảm bảo an ninh vận chuyển năng lượng, thì trước hết, Mỹ và Israel phải rời khỏi khu vực”.

Theo ông, nếu thế giới lo ngại về an ninh vận chuyển năng lượng, thì trước tiên phải đặt ra một câu hỏi rất quan trọng: Tổ chức quốc tế quan trọng nào đã cho phép Mỹ tấn công Iran? Hành động của Mỹ là không được cho phép.

Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli. Ảnh: China News

Ông Fazli nói thêm: "Iran luôn là người bảo đảm an ninh cho việc đi lại qua eo biển Hormuz và giờ vẫn đang là như vậy". Theo ông, Mỹ là nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực, và cách duy nhất để Mỹ đảm bảo an ninh của eo biển Hormuz và các tuyến đường vận chuyển năng lượng là rời khỏi khu vực, chứ không phải tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Trả lời về việc con trai của giáo chủ quá cố Ali Khamenei được bầu làm Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Fazli cho biết, Hội đồng Chuyên gia Iran đã đạt được thỏa thuận chọn ông Mojtaba Khamenei làm nhà lãnh đạo mới. “Ông ấy hiện có đủ điều kiện cần thiết của một Lãnh tụ Tối cao theo quy định của hiến pháp Iran”.

Trong khi đó, ông Trác Tuấn, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông, đã bắt đầu các hoạt động ngoại giao con thoi tại khu vực. Trong ngày 8/3, ông đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud và Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jassim Al-Budaiwig.

Ông Trác Tuấn, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud ngày 8/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tại các cuộc gặp, ông đánh giá, Trung Đông đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tình hình khu vực hiện nay hết sức phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc hối thúc các bên liên quan lập tức ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang, sớm quay trở lại quỹ đạo đàm phán.

Trong khi đó, ở trong nước, theo chu kỳ điều chỉnh, Trung Quốc sẽ công bố giá xăng dầu mới vào 12h đêm ngày 9/3. Số liệu của công ty tư vấn Sublime China Information Co.,Ltd. cho thấy, tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 5/3, tỷ lệ biến động giá dầu thô tham chiếu của Trung Quốc trong ngày làm việc thứ 9 là 11,35%, với giá xăng dầu dự kiến ​​tăng 500 nhân dân tệ/tấn, vượt xa ngưỡng giới hạn tăng 50 nhân dân tệ/tấn. Truyền thông Trung Quốc dự báo, đợt điều chỉnh lần này có thể đạt mức tăng lớn nhất trong năm nay.

Được biết, giá xăng dầu ở Trung Quốc không cập nhật ngay lập tức theo giá dầu thô quốc tế, mà tuân theo nguyên tắc “10 ngày làm việc”. Nếu giá dầu thô quốc tế trung bình trong 10 ngày làm việc tăng vượt quá ngưỡng điều chỉnh so với lần điều chỉnh giá trước đó, giá trần xăng dầu thành phẩm của Trung Quốc sẽ được nâng lên tương ứng.

Những ngày qua, thông tin về giá dầu tăng, đặc biệt là cảnh báo của Ngân hàng JPMorgan Chase về việc giá dầu thô Brent có thể tăng vọt lên ngưỡng 120 USD mỗi thùng nếu một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông dẫn đến tình trạng gián đoạn kéo dài dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, cũng như phân tích của ngân hàng này về việc khi xảy ra thay đổi chế độ tại các quốc gia sản xuất dầu lớn, giá dầu có thể tăng trung bình tới 76% từ khi khủng hoảng bắt đầu đến đỉnh điểm, đã trở thành chủ đề nóng hàng đầu được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.