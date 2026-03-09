TP.HCM lên tiếng việc Phát Đạt đề xuất dời Đại học Bách khoa khỏi trung tâm

Trước đề xuất của Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt di dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM khiến dư luận xôn xao, chiều nay, 9/3, UBND TP.HCM đã có thông tin phản hồi.

Không phải chủ trương mới

UBND TP.HCM khẳng định chủ trương di dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM từ nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM không phải là vấn đề phát sinh mà đã được nghiên cứu từ trước, trong hệ thống Đại học Quốc gia.

Trước đây, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia, nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. (Ảnh: HCMUT)

Tuy nhiên, ở giai đoạn trước, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa. Đồng thời, hạ tầng Khu đô thị đại học cũng được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Chủ trương di dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM từ nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cũng phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành

Ngày 25/2 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Kết luận về chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Việc di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội thành với mục tiêu từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm Thành phố; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo.

Đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững.

Quy hoạch của ĐHQG TP.HCM rất khang trang được xây dựng trên diện tích 643,7ha thuộc TP. Thủ Đức và TP Dĩ An (Bình Dương cũ), nay thuộc phường Đông Hòa.

Thành phố chưa quyết định giao đất cho doanh nghiệp nào

UBND TP.HCM khẳng định việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn, đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục.

Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy TP.HCM, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống Đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng.

Trong nội dung kết luận của Thành ủy cũng nêu rõ, việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, TP.HCM đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đáng chú ý, phản hồi của UBND TP.HCM khẳng định khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng), các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển đô thị của Thành phố.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM gồm những tòa nhà màu xann, cạnh Ký túc xá khu A của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đến thời điểm hiện nay, Thành phố chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất. Cũng như chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thành phố khẳng định các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án. Thành phố sẽ cung cấp thông tin chính thức khi các phương án cụ thể được nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước đó, Phát Đạt có văn bản gửi UBND TP.HCM, kiến nghị được chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Bách khoa tại khu vực Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM phường Đông Hòa (Dĩ An - Bình Dương cũ).

Doanh nghiệp này cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, sau khi cơ sở đào tạo được di dời, nhằm phù hợp định hướng phát triển chung của Thành phố.

Theo Phát Đạt, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM hiện có hơn 25.000 sinh viên cùng hơn 1.000 giảng viên, viên chức. Quy mô đào tạo lớn trong khi cơ sở hiện hữu nằm trong khu vực nội đô, khiến nhu cầu nâng cấp, mở rộng hạ tầng đào tạo và nghiên cứu ngày càng cấp thiết.

Trong khi đó, khu vực dự kiến xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã được quy hoạch trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM thành lập năm 1957, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, tọa lạc trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (Quận 10 cũ). Trường hiện đào tạo hơn 25.000 sinh viên ở nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cùng khoảng 1.092 giảng viên, viên chức.