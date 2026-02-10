Cảnh sát hóa trang thành khách về quê xử lý xe ghép, ô tô chở quá người

Ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai tổ công tác xử lý xe vận tải hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát nhận định, trong thời điểm cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe ghép, ô tô hợp đồng trá hình, xe khách chở quá số người… vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát hóa trang thành hành khách đi xe. Ảnh: Đình Hiếu

Để xử lý triệt để tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí các tổ cảnh sát hóa trang thành hành khách để lên xe, phát hiện vi phạm.

Cảnh sát hóa trang sẽ tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… để nắm bắt tình hình, đặt xe ghép, ô tô hợp đồng trá hình như người dân có nhu cầu đi lại.

Sau khi lên xe và phương tiện bắt đầu hành trình, cảnh sát hóa trang gửi định vị trực tiếp cho tổ CSGT sử dụng mô tô tuần tra để tiếp cận, dừng phương tiện kiểm tra.

Cảnh sát dừng ô tô hợp đồng trá hình. Ảnh: Đình Hiếu

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát hóa trang xuất trình thẻ ngành Công an nhân dân và phối hợp cùng tổ CSGT công khai để xử lý vi phạm.

Trong sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý trường hợp tài xế Nguyễn Văn T. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 29K-092.XX.

Tài xế này nhận chở khách tuyến Hà Nội – Ninh Bình dưới hình thức xe ghép, là loại hình sử dụng ô tô cá nhân gom khách bằng cách đón, trả tận nơi.

Thời gian qua, các loại hình xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động bất chấp giờ cao điểm, gây cản trở giao thông và không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Cảnh sát hóa trang sẽ phối hợp cùng tổ CSGT công khai để xử lý vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế Nguyễn Văn T. thừa nhận trả phí hằng tháng cho một người trực tổng đài để nhận và chia khách, sau đó chạy theo tuyến Hà Nội – Ninh Bình.

Tổ CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế T. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. về lỗi điều khiển xe vận tải hành khách không có hợp đồng vận tải. Chủ phương tiện là hợp tác xã vận tải cũng bị xử phạt 11 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe hợp đồng trong 2 tháng.

Cảnh sát đi mô tô để ghi hình xử phạt các trường hợp ô tô khách dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý hàng loạt ô tô khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định trên đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với các tài xế.

Lực lượng chức năng kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn đối với các tài xế. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ mà cả thời điểm người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ, đơn vị đều áp dụng hình thức hóa trang thành hành khách để ghi nhận vi phạm.

“Mục tiêu chính của việc hóa trang không chỉ là lập biên bản xử phạt mà còn nhằm nhắc nhở tài xế rằng, kể cả khi không thấy CSGT làm nhiệm vụ công khai, các tài xế vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”, Trung tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.