Bom bí ẩn lần đầu xuất hiện trên tiêm kích F-16 Israel

Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai quả bom GBU-31 nặng khoảng 2.000 pound (khoảng 900 kg) được gắn dưới cánh máy bay F-16C/D Barak. Điều khiến nhiều chuyên gia chú ý là các ký hiệu lạ trên thân bom, đặc biệt là một dải màu đỏ quanh phần đầu – dấu hiệu hiếm khi xuất hiện trên các bom dẫn đường phổ biến (JDAM).

Hai quả bom JDAM nằm dưới cánh của một chiếc F-16 Barak trong hầm trú ẩn. (Nguồn: IAF)

Dấu hiệu bất thường trên bom JDAM

Theo hệ thống ký hiệu đạn dược của Mỹ, bom chứa thuốc nổ mạnh thường có một dải màu vàng quanh đầu đạn. Tuy nhiên, dải màu đỏ như trong các bức ảnh lại hiếm thấy trên JDAM.

Trong một số trường hợp, màu đỏ có thể chỉ ra đầu đạn gây cháy hoặc loại đạn có chức năng đặc biệt. Điều này khiến nhiều nhà quan sát đặt giả thuyết rằng Israel có thể đang sử dụng một biến thể JDAM ít được biết đến.

Một giả thuyết đáng chú ý cho rằng loại bom xuất hiện trên F-16 có thể liên quan đến biến thể đặc biệt mang tên BLU-119/B Crash PAD. Đây là một loại đầu đạn được phát triển cho hệ thống JDAM nhằm loại bỏ các kho vũ khí hóa học và sinh học.

Crash PAD được phát triển đầu những năm 2000 trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq năm 2003. Loại vũ khí này sử dụng khoảng 145 pound thuốc nổ mạnh kết hợp với khoảng 420 pound phốt pho trắng. Khi đánh trúng mục tiêu, phần thuốc nổ sẽ phá vỡ các thùng chứa vũ khí, còn phốt pho trắng sẽ thiêu hủy các tác nhân nguy hiểm bên trong.

Cách tiếp cận này nhằm giảm nguy cơ phát tán các chất độc ra môi trường, đặc biệt khi tấn công các cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học.

Phốt pho trắng thường gây tranh cãi vì có thể gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật nó không được xếp vào vũ khí hóa học mà là vũ khí gây cháy. Ngoài tác dụng phá hủy mục tiêu, chất này còn được sử dụng để tạo màn khói hoặc đánh dấu mục tiêu trên chiến trường.

Do nhiệt độ cháy rất cao, việc sử dụng phốt pho trắng trong khu vực đông dân cư có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Israel có thể đang dùng phiên bản JDAM riêng?

Một khả năng khác là quả bom xuất hiện trên F-16 đơn giản là một biến thể JDAM được Israel cải tiến riêng. Israel từ lâu có truyền thống nâng cấp hoặc điều chỉnh các loại vũ khí do Mỹ sản xuất để phù hợp với nhu cầu tác chiến của mình.

Bom JDAM trên tiêm kích F-16 Israel với dải màu đỏ lạ. (Nguồn: IAF)

Điều này từng xảy ra trước đây khi Không quân Israel đăng tải hình ảnh trực thăng tấn công AH-64 Apache mang theo một phiên bản lạ của tên lửa AGM-114 Hellfire với dải màu đỏ trên thân. Nhiều chuyên gia khi đó cho rằng đây có thể là phiên bản Hellfire mang đầu đạn nhiệt áp, chuyên dùng để phá hủy các mục tiêu kiên cố hoặc công trình ngầm.

Sau khi bức ảnh gây nhiều tranh cãi trên mạng, bài đăng này sau đó đã bị gỡ xuống.

Nếu đúng là biến thể JDAM như Crash PAD, loại vũ khí này có thể phù hợp cho các mục tiêu đặc biệt như kho hóa chất, cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa hoặc các địa điểm chứa vật liệu nguy hiểm.

Một số báo cáo quốc tế từng cho rằng Iran đã nghiên cứu vũ khí hóa học và sinh học trong nhiều thập kỷ, dù quy mô và tình trạng hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía Israel về loại bom JDAM mang dải màu đỏ xuất hiện trong các bức ảnh. Dù vậy, chi tiết nhỏ này đã làm dấy lên nhiều suy đoán về việc Israel có thể đang sử dụng một loại vũ khí đặc biệt hoặc một phiên bản JDAM được cải tiến.

Với mức độ bí mật cao xung quanh các chiến dịch không kích của Israel, có thể phải mất thêm thời gian trước khi bản chất thực sự của loại bom "bí ẩn" này được hé lộ.