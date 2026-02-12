Hà Nội: Xử lý nhiều ô tô đỗ xe trái phép gây ùn tắc giao thông những ngày cận Tết

Nhằm phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định - một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ùn ứ trên nhiều tuyến phố.

Trước áp lực giao thông gia tăng trong những ngày cuối năm, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng tại các nút giao trọng điểm trên toàn địa bàn Thủ đô, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

CSGT lập biên bản trường hợp vi phạm trên phố Đào Tấn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Từ 16h ngày 10/2/2026, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tăng cường triển khai lực lượng tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn phụ trách, phối hợp với Công an các phường tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế thấp nhất các sự cố gây ùn ứ, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Song song với công tác phân luồng, đơn vị duy trì các Tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô dừng, đỗ trái quy định, gây cản trở giao thông.

Tổ công tác lập biên bản, niêm phong phương tiện và cẩu kéo khỏi khu vực vi phạm nhằm bảo đảm thông thoáng tuyến đường. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ghi nhận trên tuyến phố Đào Tấn, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Làm việc với lực lượng chức năng, một số chủ phương tiện viện lý do "chạy vào nhà một chút", "không chú ý biển cấm". Cá biệt có trường hợp không để lại số điện thoại liên hệ, mặc dù lực lượng chức năng phát loa thông báo nhưng không có người đến làm việc.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết: Dừng, đỗ xe sai quy định, nhất là trong giờ cao điểm, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông. Những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, chỉ cần 1–2 phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định cũng có thể gây ùn tắc, ảnh hưởng đến cả tuyến đường. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều khiển giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.