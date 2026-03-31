Nhiều nơi bước vào cao điểm nắng nóng, Hà Nội nhiệt cao 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 38.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37.9 độ, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nắng nóng nhiều khu vực ngày 31/3.

Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Từ ngày 1/4, nắng nóng ở các khu vực trên suy giảm dần.

Ngày 31/3 và ngày 1/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/3:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 33–35 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, riêng khu Tây Bắc 20–23 độ, có nơi dưới 19 độ, cao nhất 33–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng khu vực đồng bằng 33–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 34–37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An – Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông 34–36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 33–35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.