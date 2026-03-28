Ngày nào oi bức nhất trong đợt nắng nóng đầu mùa?

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, riêng ngày 31/3, khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C. Tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C.

Ông Nguyễn Đức Hòa nhận định, nắng nóng năm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Thông thường, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4, tuy nhiên năm nay có thể bắt đầu ngay từ cuối tháng 3, sớm hơn khoảng nửa tháng.

Ngày 31/3, nhiệt độ một số nơi có thể lên đến trên 39 độ C. Ảnh: Tuấn Anh

Về xu thế chung, các yếu tố hoàn lưu khí quyển quy mô lớn cho thấy hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái El Niño. Cùng với tác động của biến đổi khí hậu, điều này khiến nắng nóng năm nay trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có xu hướng gay gắt hơn.

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ tháng 5, nhưng cao điểm sẽ rơi vào các tháng 6–7. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Nền nhiệt trung bình trong mùa hè năm nay được dự báo cao hơn khoảng 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Phân tích về nguyên nhân, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết biến đổi khí hậu và xu thế nóng lên toàn cầu là yếu tố chính. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), 10 năm gần đây đều ghi nhận nhiệt độ toàn cầu cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, trong đó 3 năm gần nhất là những năm nóng nhất từng được quan trắc. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện tiệm cận ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong bối cảnh El Nino có khả năng hình thành, nắng nóng năm nay được dự báo sẽ gay gắt hơn và có thể xuất hiện nhiều đợt hơn so với năm 2025.

Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó. Trong sinh hoạt, cần sử dụng điện và nước tiết kiệm, hiệu quả. Nắng nóng kéo dài sẽ làm gia tăng bốc hơi, khiến mực nước tại các hồ chứa suy giảm, trong khi lượng mưa có xu hướng ít hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước.

Đặc biệt, đối với sản xuất nông nghiệp, người dân cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý. Tại khu vực Trung Bộ, do bước vào mùa khô, lượng mưa rất thấp nên nguy cơ hạn hán, thiếu nước sẽ ở mức nghiêm trọng, nhất là trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Trong khi đó, tại Bắc Bộ, dù có các đợt nắng nóng nhưng từ khoảng tháng 5 trở đi sẽ bắt đầu vào mùa mưa, xen kẽ các đợt mưa giúp giảm bớt cường độ nắng nóng. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn xuất hiện theo từng đợt và cần được theo dõi, chủ động ứng phó.