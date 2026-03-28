Áp thấp nóng phía Tây bắt đầu lan rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay (28/3), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo đợt nắng nóng rất gay gắt đầu tháng 4, nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ.

Ngày 31/3 nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thành Phố Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4 nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Từ ngày 7/4 có thể xuất hiện đợt nắng nóng rất gay gắt

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, phân tích từ mô hình dự báo quốc tế cho thấy: Từ ngày 5-6/4 bắt đầu nóng lên với nền nhiệt dao động từ 36-37 độ C ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng vào ban ngày nhưng chưa om nhiệt nên ban đêm còn dễ chịu.

Từ ngày 7-11/4 nóng lên và om nhiệt ở phạm vi toàn quốc. Đợt nóng này rất gay gắt so với cùng thời kỳ, và có thể tạo kỷ lục về nhiệt độ so với cùng thời kỳ giai đoạn đầu tháng 4 so các năm trước.

Nền nhiệt khu vực Hà Nội và Bắc Trung Bộ có thể lên tới mức 38-39 độ C, có nơi có thể lên tới 40 độ C vào khung giờ 12-15h, nhiệt độ môi trường ngoài trời khu vực đô thị không có bóng cây có thể lên tới 43-45 độ C do om nhiệt tạo ra. Đây là những dự báo xa, chuyên gia cảnh báo người dân theo dõi cập nhật các thông tin dự báo mới nhất.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, chuỗi nắng nóng kéo dài thường sẽ xảy ra tích tụ nhiệt môi trường và làm tăng nhu cầu sử dụng điện khiến cho phụ tải tiêu thụ điện sẽ cao cả ở khung giờ 13-15h và 21-24h trong các ngày từ 7/4-11/4. Đặc biệt lưu ý phụ tải ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu khan hiếm, người dân nên áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện như để nhiệt độ điều hòa không dưới 26 độ C, sử dụng điều hòa dùng chung phòng. Chẳng hạn nhà có 3 phòng thì chỉ bật điều hòa 1 - 2 phòng trong khung giờ cao điểm, đặc biệt là khung giờ từ 21h-24h hàng ngày để giảm phụ tải ban đêm.