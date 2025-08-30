Nhiều nghệ sĩ chờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Ba Đình trời quang mưa tạnh

Sau cơn mưa rào, trời Hà Nội quang đãng, mát mẻ. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết từ 6h đến 10h chủ yếu không mưa, chỉ có thể xuất hiện vài đợt mưa nhỏ.

Ba Đình trước giờ tổng duyệt không khí mát mẻ, trời không mưa. Ảnh: Thanh Tùng