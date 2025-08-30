Nhiều nghệ sĩ chờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Sáng 30/8, nhiều nghệ sĩ như Lê Khanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Thanh Sơn… có mặt tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.
Lịch trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành
- 6h30: Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.
- Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
+ Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
+ Tuyến xe bánh lốp: Đi theo 2 hướng
Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu quân dân tại cổng sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Bộ đội pháo binh lau xe chiến đấu Scud-B và pháo nòng dài M46 sau cơn mưa sáng 30/8.
Ca sĩ Đen Vâu cho biết rất tự hào khi được tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Anh bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước và mong muốn truyền tinh thần yêu nước đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ.
Rapper Đen Vâu, diễn viên Thanh Sơn, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tại Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Nguyễn Đông
Khối Trí thức. Ảnh: Nguyễn Đông
Sau cơn mưa rào, trời Hà Nội quang đãng, mát mẻ. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết từ 6h đến 10h chủ yếu không mưa, chỉ có thể xuất hiện vài đợt mưa nhỏ.
Ba Đình trước giờ tổng duyệt không khí mát mẻ, trời không mưa. Ảnh: Thanh Tùng
Khối chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Đức Đồng
Các khối Công an tiến vào Quảng trường. Ảnh: Đức Đồng
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân. Ảnh: Đức Đồng
Nhiều người dân ở phố Hàng Cháo tập trung lên mái nhà, tầng thượng, các điểm cao hướng về phía đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học.
Khối sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: Đức Đồng
Khối Sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật. Ảnh: Đức Đồng
Khối Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng
Khối Sĩ quan Bộ đội biên phòng. Ảnh: Đức Đồng
Trung tâm diễn ra lễ tổng duyệt đổ mưa lớn lúc rạng sáng. Trong Ba Đình, khán đài kín chỗ, hơn 4.600 người làm nhiệm vụ xếp chữ trên khán đài mặc áo mưa đã vào vị trí sẵn sàng. Dưới sân, tiêu binh lễ đài, trống hội, các khối diễu binh tiếp tục tập dượt.
Lực lượng xếp chữ mang theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Đồng
Khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kín chỗ. Ảnh: Đức Đồng
Trống hội vào vị trí. Ảnh: Đức Đồng
Đội xếp chữ trên khán đài đồng loạt giăng ô khi trời đổ mưa rào. Ảnh: Thanh Tùng
Đám đông ở đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Người dân chờ đợi tại ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai. Ảnh: Phạm Chiểu
Gần hai tiếng trước tổng duyệt, các khối diễu binh di chuyển dần vào Quảng trường Ba Đình và luyện tập vài lượt trên đường duyệt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia lễ tổng duyệt có 4 khối nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Khối quân đội Trung Quốc luyện tập trên đường duyệt trong Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng
Mưa lớn khi các khối chuẩn bị trước lễ tổng duyệt trong Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Phạm Dự
Một người dân khoác cờ Tổ quốc, ghi lại khoảnh khắc đứng giữa dòng người trên phố đợi đoàn diễu binh. Ảnh: Phạm Dự
Em bé còn say ngủ trong vòng tay cha trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Phạm Dự
Tình nguyện viên dọn rác trước ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự
Trên khu vực đại biểu, khách mời che ô tránh mưa. Đức Đồng
Một cựu chiến binh ôm ảnh Bác Hồ trên khu vực khách mời. Ảnh: Đức Đồng
Khối xếp chữ vào lễ đài. Ảnh: Đức Đồng
Cụ Nguyễn Văn Cần 86 tuổi, mang theo cờ đỏ sao vàng và bức tranh vẽ chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông được, cổ vũ lực lượng diễu binh trong đêm. Ảnh: Quỳnh Trần
Ở góc phố Tràng Tiền - Hàng Bài, công an xếp một khu ưu tiên cho những người có công cách mạng và người lớn tuổi. Ảnh: Quỳnh Trần
Nụ cười cựu binh trên phố. Ảnh: Quỳnh Trần
Đông đảo người dân đứng hai bên phố Liễu Giai cổ vũ đoàn xe tiến vào khu vực diễu binh. Video: Viết Tuân
Xe cảnh sát giao thông dân đoàn. Ảnh: Ngọc Thành
Xe chủng loại bán quân sự, cấu tạo từ thép đặc chủng, hoạt động trên mọi địa hình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như phòng chống bạo loạn, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Ngọc Thành
Khối xe bọc thép chống đạn trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có thể vượt chướng ngại vật, di chuyển nơi ngập nước sâu. Xe chống được nhiều loại đạn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Thành
Chiến sĩ công an làm hình trái tim chào người dân. Ảnh: Ngọc Thành
Trên đường Tràng Tiền, các học viên Trường Sĩ quan Chính trị hát giao lưu với người dân, khuấy động không khí trước giờ tổng duyệt.
Buổi sáng các ngày 30/8 và 2/9, nhà trường tổ chức giao lưu quân - dân, biểu diễn âm nhạc và nhảy các vũ điệu tập thể tại Cổng sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát lớn - nơi các khối đi bộ diễu binh, diễu hành về vị trí tập kết sau khi ra khỏi Quảng trường Ba Đình.
Học viên Trường Sĩ quan Chính trị hát cùng người dân. Video: Trần Quỳnh
Các học viên quân đội giao lưu với người dân các ca khúc cách mạng. Ảnh: Trần Quỳnh
Đoàn xe xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, hai bên là Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và chùa Trấn Quốc. Trong đoàn xe quân sự tập kết trên đường Thanh Niên có tổ hợp trinh sát được tích hợp trên xe bán tải có khả năng gây nhiễu, chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật. Thiết bị có thể định hướng, nhận dạng, bắt bám và áp chế phương tiện bay không người lái. Ảnh: Giang Huy
Ngoài ra, đoàn xe còn có khối xe tác chiến điện tử do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, gồm xe chỉ huy, xe trinh sát gây nhiễu phương tiện bay không người lái, tổ hợp trinh sát gây nhiễu vô tuyến điện, siêu cao tần... vô hiệu hóa tín hiệu, gây nhiễu sóng, radar của đối phương, nâng cao hiệu quả chiến đấu. Ảnh: Giang Huy
Một cựu chiến binh ở khu vực Nguyễn Thái Học - Hùng Vương có dấu hiệu tụt huyết áp được hỗ trợ y tế. Video: Lộc Chung
3h30 đoàn xe chở quân, kéo pháo và tên lửa di chuyển trên đường Âu Cơ về Ba Đình. Ảnh: Hoàng Anh
Tổ hợp phòng không do Viettel phát triển. Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Các khối diễu hành theo 3 xe nghi trượng tiến vào quảng trường để tập duyệt. Video: Huy Mạnh
Người dân đón đoàn trên đường Nguyễn Thái Học. Video: Lộc Chung
Ba tiếng trước lễ tổng duyệt, 4 khối nghi trượng gồm xe rước biểu tượng Quốc huy; cờ Tổ quốc, cờ Đảng; chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 độ C, trời không mưa, gió nhẹ.
Các khối nghi trượng trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Ngã tư Hùng Vương- Nguyễn Thái Học rạng sáng 30/8. Ảnh: Ngọc Thành
Xe rước biểu tượng 80 năm Quốc khánh từ Nguyễn Thái Học vào Hùng Vương. Video: Lộc Chung- Ngọc Thành