Nhận lại 1,2 lượng vàng đánh rơi

Ngày 14/2, Công an xã Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết đã hoàn tất xác minh và trao trả số vàng cho bà Đinh Thị Lan, 74 tuổi, trú thôn Thái Thành, xã Hồng Thái.

Trước đó, chiều 9/2, bà Lan đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Bắc Bình mua vàng. Khi ra về, bà làm rơi túi vải bên trong có một lắc vàng 5 chỉ và hai nhẫn vàng loại 2 và 5 chỉ, tổng cộng 1,2 lượng vàng 24K.

Bà Lan được Công an xã Bắc Bình trao lại toàn bộ số vàng bị đánh rơi. Ảnh: Công Bình

Sau hơn một ngày gia đình tìm kiếm dọc tuyến đường nhưng không thấy, bà Lan đến công an trình báo. Rà soát địa bàn, lực lượng chức năng xác định người nhặt được số vàng và vận động giao nộp; người này sau đó đã tự nguyện bàn giao.

Nhận lại toàn bộ tài sản, bà Lan cho biết đây là số vàng gia đình tích góp nhiều năm. "Cận Tết mà làm rơi, tôi rất hoang mang. Không ngờ các anh công an tìm được nhanh như vậy, tôi vô cùng biết ơn", bà nói.