Phát hiện 5,5 chỉ vàng trong két sắt cũ, người phụ nữ thu mua phế liệu lập tức trình báo công an

Ngày 21-12, tin từ Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa xác minh, trao trả tài sản cho người dân bị thất lạc sau khi một người thu mua phế liệu trên địa bàn phát hiện trong két sắt cũ chứa vàng và chủ động trình báo.

Chị Hương bên chiếc két sắt cũ và số vàng được phát hiện (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, vào ngày hôm qua (20-12), trong quá trình kiểm kê phế liệu, chị Đào Thị Hương (SN 1976, ngụ TDP 3, phường Sông Trí) làm nghề thu mua phế liệu, phát hiện 1 két sắt cũ, bên trong có 5,5 chỉ vàng do chủ cũ bỏ quên.

Trước tài sản có giá trị, chị Hương chủ động mang đến Công an phường Sông Trí để trình báo.

Qua xác minh, Công an phường Sông Trí đã xác định được số tài sản là của bà Nguyễn Thị Cát (SN 1950, trú ngụ TDP 3), nên đã tiến hành bàn giao lại cho người này.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, bà Cát không giấu được niềm vui và xúc động.

Công an phường Sông Trí cùng chị Hương trao trả lại số vàng cho bà Cát

Một lãnh đạo Công an phường Sông Trí, cho hay hành động của chị Hương là một nghĩa cử hết sức cao đẹp và đáng trân quý.

Qua đó cho thấy được ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nhân lên niềm tin trong cộng đồng và lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.