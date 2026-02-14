Phát hiện 2 xe tải chở gần 30 tấn vú heo, lạp xưởng nướng, lườn ngỗng đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM phát hiện, xử lý 2 xe tải chở gần 30 tấn vú heo, lạp xưởng nướng, lườn ngỗng đông lạnh... không rõ nguồn gốc.

Qua công tác nắm địa bàn, cuối tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra 2 xe tải đông lạnh (BKS: 89A – 576.XX và BKS: 29H – 278.XX) có dấu hiệu nghi vấn đang dừng đỗ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trên 2 xe tải đông lạnh. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 28 tấn thực phẩm đông lạnh như vú heo, lạp xưởng nướng đá, trứng gà non, lường ngỗng, chả cây… không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị bán ra thị trường, ước tính tổng giá trị lô hàng hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, các loại thực phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trong các nhà hàng đến quán ăn bình dân, thậm chí các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ.

Số thực phẩm mà cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Số thực phẩm này nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với công an, ông V.V.T (SN 1986, quê tỉnh Hưng Yên), chủ lô hàng thực phẩm trên, không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ thực phẩm.

Ông T. khai nhận việc thu mua trôi nổi số thực phẩm trên từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội sau đó lưu chứa lên xe ô tô tải đông lạnh, vận chuyển từ TP.Hà Nội vào TP.HCM để bán lại, kiếm lời.

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng sử dụng nhiều xe tải khác nhau, di chuyển qua nhiều tuyến đường từ khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, bãi xe, công trường đang xây dựng, ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An để đối phó.

Công an TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ gần 30 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.