Người phụ nữ thu mua ve chai có hành động "đốn tim" nhiều người

Trưa 19-1, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã tổ chức trao trả chiếc túi xách chứa nhiều giấy tờ, tài sản quan trọng cho người đánh rơi.

Chị Trần Thị Hoa Lý (bên phải) trao trả chiếc túi xách cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Vĩnh Linh

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (SN 1977, ngụ tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) nhặt được 1 túi xách màu đen bên đường.

Bên trong túi xách này có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Hoàng Thị Linh và 1 lắc kim loại màu vàng cùng hơn 8 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, chị Trần Thị Hoa Lý đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh đã tiến hành xác minh và trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh rơi theo đúng quy định.

Theo Công an xã Vĩnh Linh, chị Trần Thị Hoa Lý làm nghề mua thu ve chai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hành động của chị Hoa Lý đã thể hiện lòng trung thực, nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.