Người phụ nữ nhặt được 1,3 cây vàng ở chợ

Ngày 1/2, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị xác nhận việc một người phụ nữ trên địa bàn nhân vừa trao trả 1,3 cây vàng sau khi nhặt được ở chợ.

Người phụ nữ nhặt được lắc tay làm từ 1,3 cây vàng.

Khoảng 4h30 cùng ngày, chị Phan Thị Chiên (SN 1982, trú xã Vĩnh Thủy) đi đến chợ Hồ Xá (xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để nhập hàng hóa về bán lại.

Quá trình mua hàng, chị Chiên nhặt được một lắc tay bằng vàng. Người phụ nữ này thông báo rộng rãi để tìm chủ nhân của số vàng.

Nhận thông tin, chủ của số vàng là anh Vũ Hồng Việt (SN 1971), một tiểu thương tại chợ Hồ Xá. Sau khi chứng minh được lắc tay bằng vàng là tài sản anh Việt đánh rơi, chị Chiên tiến hành trao trả.

Anh Việt cho biết, lắc tay làm bằng vàng, nặng 1,3 cây, được anh mua từ nhiều năm trước. Trong lúc bốc vác hàng hoá, không may chiếc lắc tay bị rơi mà anh không biết.