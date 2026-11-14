Đà Nẵng vào top 10 điểm đến thế giới dịp Giáng sinh và năm mới

Tuần lễ giữa Giáng sinh và Tết Dương lịch trên thế giới thường được coi là "tuần giao lễ" (Twixmas), là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch. Mọi người được nghỉ làm thời gian này, trẻ em cũng không phải đến trường.

Trong danh sách 10 nơi trên thế giới phù hợp cho kỳ nghỉ này do Cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới, Lonely Planet, công bố, Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ tư, là đại diện duy nhất của Việt Nam và châu Á.

Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Ảnh: Sun

Lonely Planet đánh giá Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái, có núi, bãi biển trải dài, sông nằm giữa đô thị, hải sản tươi và nhịp sống không gấp gáp như Hà Nội hay TP HCM. Đà Nẵng còn thuận tiện di chuyển đến ba Di sản Thế giới được UNESCO công nhận là TP Huế, Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Các địa điểm ở Đà Nẵng được gợi ý tham quan gồm Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà với tượng Phật Bà Quan Âm cao 67 m, bãi biển Mỹ Khê. Về ẩm thực, mì Quảng, bánh xèo, hải sản là gợi ý để du khách vừa trải nghiệm cuộc sống biển, vừa nhâm nhi những món đặc sản.

Đà Nẵng còn được nhắc đến là thành phố của những cây cầu. Đà Nẵng cũng góp mặt trong danh sách Best in Travel 2027 của Lonely Planet, với 50 điểm đến và trải nghiệm đáng ghé thăm nhất trong năm tới.

Các điểm đến khác trên thế giới được nhắc đến trong danh sách do dịp Giáng sinh và năm mới có quần đảo Polynesia (Pháp), Montreux (Thụy Sĩ), Cleveland (Mỹ), Leadville (Mỹ), Salzburg (Áo), Newport Beach (Mỹ), Victoria (Canada), Dunedin (New Zealand), Dollywood & Pigeon Forge (Mỹ).