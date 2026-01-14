Nhà nghỉ 8 tầng ở Hà Nội bốc cháy, cảnh sát tạm giữ 1 người nghi phóng hỏa
Rạng sáng 14/1, đám cháy bùng phát tại nhà nghỉ 8 tầng ở Hà Đông (Hà Nội) khiến 7 người mắc kẹt. Cảnh sát đã giải cứu nạn nhân và tạm giữ một đối tượng nghi gây án.
Khoảng 1h48, hỏa hoạn xảy ra tại nhà nghỉ An Phú (số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh). Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Cảnh sát huy động xe thang để giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: CACC
Điểm cháy xuất phát từ một phòng nghỉ tại tầng 3 của tòa nhà cao 8 tầng, diện tích 136m2. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 7 người thoát lên mái, sau đó sử dụng xe thang đưa toàn bộ nạn nhân xuống đất an toàn.
Cảnh sát đưa người mắc kẹt ra bên ngoài. Ảnh: CACC
Đến 2h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Công an phường Hà Đông đang tạm giữ một đối tượng để điều tra nghi vấn liên quan đến hành vi đốt nhà nghỉ.
