Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Ngày 13/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại doanh nghiệp này và nhiều địa phương.

Theo kết luận điều tra số 02/KLĐT-ANĐT-P4, vụ án liên quan đến các hành vi “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Một trong những gói thầu Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ). Ảnh: H.D.

Bị can Minh hiện đang bị truy nã. Cơ quan điều tra yêu cầu người này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng thông báo, bất kỳ người nào phát hiện bị can Nguyễn Công Minh đều có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 06922.09022.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt với bị can này.

Tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra ngày 8/7/2024 , đại diện Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) cho hay, ngày 8/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) và các địa phương liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Cây xanh Công Minh bị xác định đã thông đồng với một số chủ đầu tư để tham gia xây dựng giá gói thầu ngay từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, doanh nghiệp này được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân trong hệ thống để tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Cơ quan điều tra cho biết Công ty Cây xanh Công Minh đã thành lập hơn 40 công ty thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, mỗi đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập.

Đến nay, các bị can trong vụ án bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Công an cho hay Công ty Cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó số tiền đã được thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

Bộ Công an đã yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp liên quan cung cấp tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công ty Cây xanh Công Minh được thành lập năm 1993, tiền thân là cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại Đồng Nai, sau đó chuyển về huyện Phước Long (tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước).

Năm 1999, doanh nghiệp này mở thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh tại TP Đồng Xoài. Từ năm 2006, Công ty Công Minh mở rộng sang các lĩnh vực như thi công nạo vét thoát nước, vỉa hè, sân bê tông và hệ thống điện chiếu sáng, với quy mô và tổng mức đầu tư các công trình tăng dần qua từng năm.