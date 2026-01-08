Cháy lớn ở Hà Nội: 'Chúng tôi dùng bình cứu hỏa, xô nước… dập lửa nhưng như muối bỏ biển'

Sáng 8/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội). Công an Hà Nội và Bộ Công an đã điều động hàng chục lượt xe chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.

Bà Mai (sống tại nhà 46 phố Trần Hưng Đạo, phường Hà Đông) cho biết, khoảng 8h, khi bà đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng mọi người hô hoán chữa cháy.

Ảnh: Đình Hiếu

"Tôi chạy ra bên ngoài và nhìn thấy ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi đang cháy lớn. Lửa bùng lên ở tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên", bà Mai kể lại.

Cũng theo bà Mai, khi phát hiện sự việc, các bảo vệ và tiểu thương của chợ Hà Đông đã chạy sang dập lửa nhưng không thành.

"Mọi người hoảng loạn gọi hai người đang ở tầng 1 của ngôi nhà bị cháy chạy ra ngoài. Một người phụ nữ kịp thời thoát được, còn người đàn ông nhảy từ tầng 5 xuống mái nhà hàng xóm và bị thương", bà Mai vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Chị Thúy, một tiểu thương buôn bán tại chợ Hà Đông, cho biết vì ngôi nhà bán đồ điện có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng lên rất nhanh.

"Khi tôi phát hiện sự việc và chạy sang tri hô người trong nhà thì lửa đã cháy rất dữ dội. Mọi người nỗ lực dùng bình cứu hỏa, xô nước… có sẵn để dập bớt lửa nhưng như muối bỏ biển", chị Thúy kể.

Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Huy Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông – cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Chủ nhà do hoảng loạn đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu.

"Trong nhà còn có bà cụ khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức để dập lửa, cứu nạn cứu hộ", ông Bùi Huy Quang thông tin.

Đến 10h cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Bên cạnh lực lượng của Cảnh sát PCCC&CNCH còn có lực lượng quân đội hỗ trợ.