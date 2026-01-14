Tàu chở dầu treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ bất ngờ xuất hiện tại Scotland

Con tàu bị chặn giữ vào ngày 7/1 ở phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng con tàu - trước đây được gọi là Bella 1 - đã tham gia vào các hoạt động "vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ" đối với Venezuela. Quân đội Anh đã cung cấp "sự hỗ trợ" trong việc bắt giữ tàu chở dầu này.

Những hình ảnh do truyền thông Anh công bố cho thấy con tàu đang được hộ tống bởi một tàu của lực lượng cảnh sát biển Mỹ và tàu kéo của Anh tại khu vực vịnh Moray Firth - một vịnh có hình tam giác lớn nằm ở phía Bắc và phía Đông của thành phố Inverness.

Một quan chức chính phủ Anh nói với BBC rằng tàu chở dầu đã "đi vào vùng biển của Vương quốc Anh để được bổ sung các nguồn cung cấp thiết yếu". Con tàu sau đó dự kiến sẽ đi đến địa điểm khác. Điểm đến cuối cùng của con tàu vẫn chưa được xác định.

Hình minh hoạ. Ảnh: Global Look Press

Nga trước đó đã thừa nhận việc con tàu bị bắt giữ. Bộ Giao thông vận tải Nga tuyên bố rằng tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời để treo cờ Nga vào ngày 24/12. Nga đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển, đảm bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga tuần trước cho biết, giới chức Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang hoạt động dưới cờ của Nga. Moscow cũng phản đối mạnh mẽ những đe doạ từ phía Mỹ về việc truy tố thủy thủ đoàn.

Theo RT, thủy thủ đoàn của con tàu bao gồm các công dân Nga, Ukraine và Ấn Độ. Washington đã đồng ý thả tự do cho hai thành viên mang quốc tịch Nga theo yêu cầu của Điện Kremlin.

Mỹ lần đầu tiên nhắm vào tàu chở dầu này vào cuối tháng 12, theo RT, sau khi tàu được cho là cố gắng tiếp cận Venezuela. Vào thời điểm đó, thuyền trưởng đã từ chối yêu cầu lên máy bay của cảnh sát biển Mỹ và thay đổi hướng đi về phía Đại Tây Dương, khiến quân đội Mỹ tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình bị truy đuổi, tàu Bella 1 đã đổi tên thành Marinera và treo cờ Nga thay vì cờ Guyana trước đó.