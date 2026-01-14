Tống thống Mỹ ra thông điệp nóng về Iran, Nga bình luận gay gắt

"Chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh mẽ nếu họ thực sự làm như vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời đài CBS News liên quan đến việc Washington sẽ phản ứng ra sao nếu Iran dùng vũ lực với người biểu tình, đồng thời cho biết "sự giúp đỡ đang trên đường đến" với người dân Iran.

Trước đó, chia sẻ với các phóng viên tại Căn cứ liên hợp Andrews trên đường trở về từ Detroit, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ: "Chúng ta sẽ xem xét toàn bộ tình hình đang diễn ra ở Iran. Những thứ thực sự tồi tệ". Tổng thống Mỹ cho biết thông điệp của ông gửi đến giới lãnh đạo Iran là "họ phải thể hiện nhân đạo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đã hủy tất cả các cuộc gặp với các quan chức Iran, cho đến khi "những hành động vô nghĩa nhằm vào người biểu tình chấm dứt".

Trên thực tế, ông Trump từng cảnh báo tấn công quân sự Iran như một biện pháp buộc Tehran phải đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Đầu tuần này, ông cũng thông báo sẽ áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran.

Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều thành phố của Iran vào ngày 28/12/2025, rồi nhanh chóng lan sang các thành phố khác và chuyển sang mang tính chính trị cũng như bạo lực, đánh dấu làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Iran. “Iran đang hướng tới tự do, có lẽ chưa từng có trước đây. Mỹ sẵn sàng giúp đỡ!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội 10/1.

Biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra gây nhiều bất ổn tại Iran. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13/1 cũng kêu gọi công dân nước này nên rời Iran ngay lập tức và “nếu an toàn, hãy cân nhắc rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ”.

Đáng chú ý, trong một phát biểu với các phóng viên hôm 13/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga “kiên quyết lên án sự can thiệp gây rối từ bên ngoài” vào chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những lời đe dọa sử dụng vũ lực của Washington đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng có thể làm mất ổn định toàn bộ Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời quy trách nhiệm cho các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran - yếu tố đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình.