Ông Trump kêu gọi người biểu tình Iran kiểm soát các thể chế nhà nước

Trong phát biểu hôm 13/1, ông Trump kêu gọi: “Tất cả những người yêu nước Iran, hãy tiếp tục biểu tình. Hãy chiếm giữ các thể chế của các bạn nếu có thể”.

Biểu tình tại Iran. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình tại Iran, bắt đầu từ cuối tháng 12/2025 sau khi đồng tiền quốc gia sụt giá mạnh, được cho là đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Truyền thông phương Tây và các nhóm hoạt động cho rằng số thương vong có thể lên tới hàng nghìn người. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông chưa chắc chắn về con số thực tế và nhấn mạnh rằng phản ứng của Mỹ sẽ phụ thuộc vào các thông tin đã được xác minh.

“Chúng ta sẽ có được những con số chính xác hơn. Tình hình dường như rất nghiêm trọng, nhưng hiện vẫn chưa có đầy đủ dữ liệu”, ông Trump nói với các phóng viên.

Chính quyền Iran nhiều lần cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau tình trạng bất ổn đang diễn ra, coi đây là một “cuộc chiến khủng bố” có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Trước đó, Tehran đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông nếu Washington can thiệp vấn đề nội bộ của nước này.

Trong bối cảnh Iran đối mặt với làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn quốc cùng những tuyên bố cứng rắn ngày càng gia tăng từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra cảnh báo trực tiếp nhằm vào Washington. Đáng chú ý, thông điệp này được đăng tải trên tài khoản X bằng tiếng Nga của ông — một động thái mà giới phân tích cho rằng phản ánh sự xích lại gần hơn giữa Tehran và Moscow khi sức ép đối với chính quyền Iran gia tăng.

Trong bài viết bằng tiếng Nga, ông Khamenei cho rằng “Mỹ hiện nay đang tính toán sai lầm trong cách tiếp cận đối với Iran”. Vài giờ sau, ông tiếp tục đăng tải một thông điệp khác, cũng bằng tiếng Nga, cảnh báo Mỹ từng thất bại trong quá khứ do “những tính toán sai lầm” và sẽ tiếp tục thất bại vì “những kế hoạch sai lầm”.

Bà Ksenia Svetlova, Giám đốc điều hành Tổ chức Khu vực vì Hòa bình, Kinh tế và An ninh (ROPES), đồng thời là cộng tác viên của Chatham House, nhận định việc lựa chọn ngôn ngữ đăng tải là điều đáng chú ý. Theo bà Svetlova, việc ông Khamenei sử dụng tài khoản tiếng Nga không gây bất ngờ, trong bối cảnh quan hệ Iran – Nga ngày càng thắt chặt trong những năm gần đây.

Cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra khi cuộc khủng hoảng trong nước tiếp tục leo thang. Trả lời báo chí về việc liệu Iran có vượt qua “lằn ranh đỏ” hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran “dường như đang tiến gần tới điều đó”, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những các biện pháp cứng rắn của Iran nhằm trấn áp biểu tình.

Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang “xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc” và cân nhắc “một số phương án rất mạnh tay”.

Đáp lại, các lãnh đạo Iran cáo buộc Washington can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Song song với các tuyên bố cứng rắn, Tehran cũng phát đi tín hiệu cho thấy mong muốn duy trì các kênh liên lạc ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hồi đầu tuần này nói rằng các cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vẫn đang được tiến hành.