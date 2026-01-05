Rơi từ tầng 8 chung cư ở Hà Nội, 1 cháu bé tử vong thương tâm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: V.H.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 20h45 cùng ngày, người dân phát hiện một cháu bé rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống mặt đất. Ngay sau đó, nhiều cư dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường với hy vọng sơ cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Chị Nguyễn Thị Nh. (cư dân chung cư) cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị nghe thấy tiếng người dân kêu khóc. “Tôi hỏi thì được biết có một cháu bé khoảng 12 tuổi rơi từ tầng 8 xuống. Khi mọi người đến gần thì phát hiện cháu đã tử vong”, chị Nh. kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.