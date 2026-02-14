Người Hà Nội thức đêm luộc bánh chưng trên vỉa hè

Nhà bà Ma Thị Son trên phố Khương Đình năm nay bắt đầu gói bánh từ ngày 23 tháng chạp để bán cho người dân quanh khu vực. Nguyên liệu được chuẩn bị từ đêm hôm trước, riêng thịt mua vào sáng sớm, ướp gia vị khoảng hai tiếng cho ngấm rồi mới đem gói.

Mỗi ngày, gia đình sử dụng khoảng 30 kg thịt, cho ra từ 120 đến 250 chiếc bánh, tùy kích cỡ.

Phần lớn gia đình ở Hà Nội gói bánh chưng theo cách truyền thống, không dùng khuôn. Bánh được tạo hình vuông vức bằng tay, mỗi chiếc nặng khoảng một kg.

19h, gia đình bà bắc nồi bánh, nhóm lửa và quây bạt chắn gió trên vỉa hè sát sông Tô Lịch. Các thành viên thay nhau trông bếp, mỗi người canh 3-4 tiếng rồi đổi ca để lửa luôn đều, tránh bánh bị cháy.

Mỗi mẻ bánh được luộc liên tục trong khoảng 12 tiếng.

Cách đó hơn một km, tại đầu ngõ 594 đường Láng, một gia đình tận dụng phần lối đi để luộc bánh. Khu vực nấu được quây bạt kín, xung quanh xếp thêm nhiều tấm gỗ để chắn gió, giữ lửa ổn định suốt đêm.

Bên trong ngõ 594, bà Nguyễn Thị Dung đặt ba nồi nước lớn để luộc bánh. Gia đình bà duy trì gói bánh chưng mỗi dịp Tết.

Hàng năm, bà gói hai đợt vào ngày 23 tháng chạp và từ 26 đến 27 Tết, tổng khoảng 1.000 chiếc. Khách chủ yếu là người quen, truyền tai nhau tìm mua vì tin tưởng chất lượng, toàn bộ bánh do bà và người thân tự tay thực hiện, không thuê ngoài.

23h, bên bờ sông Tô Lịch, bà Nguyễn Hòa Bình (phường Nghĩa Đô) cùng con cháu trong gia đình luộc 180 chiếc bánh chưng. Gia đình bà có tám chị em, đều lấy chồng gần nhà, năm nào cũng hẹn nhau gói bánh vào ngày 26 Tết.

Sau khi hoàn tất công đoạn gói, cả nhà tổ chức bữa tất niên, sum họp trước khi bắc nồi luộc bánh. "Đây là dịp để gia đình tôi sum họp, đoàn tụ, đã trở thành truyền thống qua nhiều năm", bà chia sẻ.

Các thành viên thay nhau châm thêm nước vào nồi, giữ mực nước luôn ngập bánh để tránh cháy khê. Cả gia đình cùng thức đêm bên bếp lửa, quây quần trông nồi bánh chưng.

Trong lúc gói bánh, các thành viên trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng đốt pháo hoa tạo không khí rộn ràng, vui tươi những ngày giáp Tết.

Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết trên đường Vũ Tông Phan năm nay gói 45 chiếc bánh chưng, chia cho hai gia đình. Theo bà, do khẩu vị thích bánh có độ cứng và dai nên gia đình tự gói, chỉ luộc khoảng 8 tiếng thay vì 12 tiếng như nhiều hàng quán.

"Sáng nay tôi dậy từ 5h, gói trong hai tiếng để kịp bắc nồi, lấy bánh trong ngày", bà cho biết.

Bánh sau khi luộc được rửa sạch, xếp gọn cho nguội, nhiều gia đình cẩn thận còn ép để bánh ra hết nước, không bị nhão, nát.