Nấu 2.000 bánh tét bên bờ kênh TP HCM tặng người khó khăn

Sáng 11/2, bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các khu phố phường Nhiêu Lộc chuẩn bị nồi niêu, củi lửa nấu bánh chưng, bánh tét. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đón Tết Bính Ngọ của phường, cùng thi văn nghệ và trang trí khu phố.

Bà Vũ Thị Thanh Nhạ (góc phải), giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, nhóm lửa nấu nồi bánh chưng 25 chiếc. Bà cho biết bánh được gói từ sáng sớm tại điểm trường bên bờ kênh, sau đó mang ra vỉa hè nấu để tặng người dân khó khăn dịp Tết.

Bánh chưng được nấu liên tục từ 10h đến khoảng 22h. Trong suốt thời gian này, người dân thay nhau túc trực bên bếp lửa, thường xuyên châm thêm nước để bánh chín đều.

Chương trình nấu bánh chưng, bánh tét do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc tổ chức, nhằm sẻ chia Tết với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lúc nấu bánh, mưa bất chợt trút xuống. Các nhóm vội căng bạt che bếp, giữ lửa đỏ xuyên suốt để mẻ bánh không bị gián đoạn.

Nhiều người vừa canh nồi bánh vừa tổ chức tất niên.

Ông Nguyễn Đình Toàn (áo trắng), Bí thư khu phố 21, cho biết đội đã nấu 34 bánh chưng cùng bánh tét để tặng người dân. Trong lúc chờ bánh chín, các thành viên quây quần nướng thịt, ăn uống, chia sẻ không khí Tết.

Hàng chục nồi bánh chưng đỏ lửa từ sáng đến tối bên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Nấu bánh nhiều giờ liền, lửa cay mắt nhưng ai cũng vui. "Đây là công việc ý nghĩa, mang tính cộng đồng mà tôi rất thích tham gia", ông Vũ Long Xuyên, 60 tuổi, vừa đưa củi vào lò vừa nói.

Những chiếc bánh tét đầu tiên chín, được vớt ra khỏi nồi trong đêm, khép lại một ngày đỏ lửa bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Bánh chưng, bánh tét sẽ được trưng bày, chấm thi vào sáng hôm sau để chọn đội đạt giải. Ngay sau đó, các đội trao bánh cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn, cùng đón Tết.

Ông Lê Thành Lực và bà Nguyễn Thị Kiều Chinh bên thành phẩm bánh tét của nhóm. Ông Lực cho biết đội nấu ít trong nồi nhỏ nên bánh tét chín sớm. "Còn một số bánh chưng còn lại đội sẽ nấu tiếp trong tối hôm nay để kịp mang tặng bánh cho mọi người ngày mai", ông nói.