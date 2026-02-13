Tết Hà Nội thập niên 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Bruno Barbey (1941-2020) đến Việt Nam lần đầu năm 1972. Khi ấy, ông tác nghiệp trên chiến trường miền Nam. Năm 1994, ông trở lại thăm thú Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng. Các bức ảnh ở Hà Nội được ông chụp đúng dịp Tết Giáp Tuất. Ông học nhiếp ảnh và nghệ thuật đồ họa ở Thụy Sĩ, gây chú ý với loạt ảnh về cuộc sống ở Italy sau chiến tranh, xuất bản trong cuốn sách Les Italiens năm 1964. Ông từng đi nhiều châu lục, ghi lại hình ảnh con người, cuộc sống thường Nhật ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Một thanh niên đi chơi Tết trên chiếc xe Honda Win 100. Dòng xe chủ yếu sản xuất ở Indonesia từ giữa thập niên 1980, du nhập vào Việt Nam những năm 1990 - thời kỳ đầu Đổi mới. Xe nhanh chóng trở thành phương tiện được giới trẻ ưa chuộng nhờ vẻ ngoài bụi bặm.

Ông bố chở các con đi chơi Tết bằng xe máy. Thời đó, luật giao thông chưa yêu cầu người dân đội mũ bảo hiểm hay chở đúng số người quy định, nên cảnh tượng cả gia đình quây quần trên một chiếc xe máy khá quen thuộc. Từ tháng 12/2007, luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm được áp dụng.

Một khu vui chơi với các phương tiện như ôtô, xe máy, máy bay thu nhỏ. Trẻ em thành phố mặc trang phục rực rỡ, gọn gàng trong ngày Tết.

Mọi người đạp xe trên phố. Những năm đầu thập niên 1990, xe đạp vẫn là phương tiện giao thông phổ biến ở các đô thị.

Người lái xe máy Honda len vào một quán ăn nhỏ trong ngõ. Quán bày bàn ghế đơn giản, thắp sáng bằng vài bóng đèn tròn, phía trên có tấm bạt nilon và biển hiệu viết tay. Hai bên là các ngôi nhà tập thể cũ, hình ảnh quen thuộc của phố phường Hà Nội thời trước.

Quầy hàng xén ở đền Ngọc Sơn bày bán đồ chơi bằng xốp, giấy cho trẻ em. Phía sau là bức phù điêu hình hổ, tượng trưng bảng vàng ghi danh các sĩ tử thi đỗ Tiến sĩ.

Người dân tạo dáng chụp ảnh Tết trên xe máy, trước không gian trang trí hoa giả. Phía sau là hình hai nhân vật Doraemon và Nobita trong bộ truyện "Doraemon" của Nhật Bản. Tác phẩm lần đầu xuất bản ở Việt Nam năm 1992, gắn bó với thiếu nhi nhiều thế hệ.

Một cậu bé ăn mặc chỉn chu, đứng tạo dáng bên cầu Thê Húc.

Nhóm học sinh du xuân, ăn phở trên khu vực phố cổ Hà Nội. Các quán ăn thường dùng loại khăn trải bàn nilon, phổ biến từ thời bao cấp.

Những người bán hàng rong đội nón lá, khoác áo mưa đi trên cầu Long Biên.

Ảnh: Magnum Photos