Các điểm du lịch và xe buýt miễn vé dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội

Các di tích gồm đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), di tích 28 Hàng Buồm (đền Quan Đế) và đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) mở cửa miễn phí trong ba ngày, từ 16 đến 18/2 (tức 29 Tết đến mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Các điểm di tích và không gian văn hóa ở Hà Nội đón khách tất cả các ngày trong tuần. Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm) mở cửa từ 8h đến 20h, di tích 28 Hàng Buồm và đình Kim Ngân từ 8h đến 17h, ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) mở cửa từ 9h đến 17h ngày 17/2 (mùng 1 Tết) và từ 8h đến 17h kể từ ngày 18/2 (mùng 2 Tết) trở đi.

Đình Kim Ngân. Ảnh: Linh Nguyễn

128 tuyến xe buýt sẽ được miễn phí suốt kỳ nghỉ Tết 9 ngày (từ ngày 27 Tết đến hết mùng 6 Tết). Hành khách lên xe được phát vé lượt theo quy định, nhưng không cần thanh toán tiền vé. Với những người đang sử dụng vé tháng, thẻ cứng hoặc thẻ điện tử vẫn xuất trình để đi lại bình thường.

Hai tuyến đường sắt đô thị gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy cũng miễn phí suốt kỳ nghỉ Tết. Hành khách nhận vé 0 đồng tại quầy hoặc mua vé qua ứng dụng theo hướng dẫn của đơn vị vận hành.

Lịch trình tàu điện được điều chỉnh phù hợp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, ngày 29 Tết, hai tuyến tàu điện hoạt động từ 5h30 đến 2h sáng. Mùng 1 Tết, tàu chạy từ 10h đến 18h, mùng 2 Tết, tàu chạy từ 8h tới 19h, mùng 3 tàu chạy từ 6h đến 20h. Từ ngày mùng 4 đến mùng 6 Tết, tàu chạy từ 5h30 đến 22h.

Yên Tử (Quảng Ninh)

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, vé tham quan danh thắng Yên Tử được miễn phí trong ba năm, từ dịp Tết năm nay nhằm tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp vào quá trình bảo vệ, gìn giữ và xây dựng hồ sơ di sản. Chính sách cũng nhằm kích cầu du lịch, tăng lượng khách đến với Quảng Ninh, đặc biệt Yên Tử dịp đầu năm.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 tháng 7/2025. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài qua ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Trước khi miễn phí, vé tham quan Yên Tử là 40.000 đồng người lớn và 20.000 đồng cho trẻ em.

Thanh Hóa

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ miễn vé tham quan từ ngày 12 đến 17/2 (tức từ ngày 25 Tết đến hết mùng 1 Tết Bính Ngọ). Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh miễn vé tham quan từ ngày 16 đến 19/2 (tức từ ngày 29 Tết đến hết mùng 3 Tết). Ngoài ra, khách tham quan di sản Thành nhà Hồ còn được miễn phí dịch vụ thuyết minh.

Các điểm đến đều được trang trí, tạo cảnh quan đón Xuân đồng bộ với cờ, băng rôn, hoa xuân và các không gian check in tái hiện Tết xưa - Tết nay. Thành Nhà Hồ có các hoạt động nổi bật như trưng bày ảnh với chủ đề "Thành Nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu", trưng bày hoa xuân và cây cảnh "Hoa xuân cố đô", tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề "Tết xưa thành cổ".

Ngoài ra, nhiều chương trình giáo dục di sản và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống và các sự kiện cũng được tổ chức như: lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung, lễ hội thư pháp và các chương trình nghệ thuật chào xuân.

Thành Nhà Hồ. Ảnh: Lê Hoàng

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh có các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa Lam Kinh, lễ hội thư pháp, lễ khai hội tại đền thờ vua Lê Thái Tổ vào ngày mùng 4 Tết và lễ hội mùa xuân tại đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai vào ngày mùng 8 Tết.

Thành phố Huế

Công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế vào ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Phạm vi áp dụng là Đại Nội, các lăng vua triều Nguyễn như Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định... và cung An Định. Đây là chính sách của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhằm khuyến khích người dân tham quan di sản trong dịp Tết.

Quảng Trị

Theo Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, không gian di tích đã hoàn thiện tu bổ, sẵn sàng phục vụ khách tham quan dịp Tết, miễn phí và lì xì cho du khách đầu năm, cho tới 1/3. Ban quản lý bố trí nhân viên trực và hướng dẫn viên khi có yêu cầu. Các điểm tham quan chủ yếu ngoài trời, nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu.

Các thanh thép cũ cầu Hiền Lương đã được thay thế hoàn toàn và khung cầu được sơn mới hai màu xanh - vàng. Cột cờ giới tuyến được gia cố từ cột cũ hơn 20 năm tuổi, sơn màu gần đen.

TP HCM

Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Quỳnh Trần

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM thông báo triển khai chương trình miễn vé từ ngày 16 đến 19/2 (29 Tết đến mùng 3 Tết). Cụ thể, hành khách được miễn phí trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá. Công ty Phương Trang cũng miễn vé các tuyến không trợ giá gồm 67, 109, 172, 60-1, 60-3, 60-7 và 63-1.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên miễn vé trong hai ngày 16 và 17/2 (29 và mùng 1 Tết).

Để phục vụ người dân vui chơi tại trung tâm và xem pháo hoa, tuyến metro số 1 sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động sau đêm giao thừa. Tàu xuất phát lúc 0h34 tại ga Ba Son, 0h38 tại ga Nhà hát Thành phố và từ 0h42 tại ga Bến Thành, với thời gian giãn cách 4-6 phút một chuyến. Từ ngày 18 đến 22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), metro hoạt động từ 5h đến 23h.

Các tuyến buýt có trợ giá sẽ điều chỉnh linh hoạt số chuyến, tăng cường tại các bến xe, sân bay. Ngày 16/2 (29 Tết), các tuyến kết thúc hoạt động lúc 12h, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), buýt hoạt động từ 8h đến 17h.

Một số tuyến như 9, 20, 47 và 74 có thời gian hoạt động riêng, xuất bến từ 3h30 hoặc 5h tùy đầu bến. Từ ngày 22/2 (mùng 6 Tết), 108 tuyến sẽ khôi phục giờ chạy xe như ngày thường.