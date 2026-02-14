Điểm nóng xung đột ngày 14-12: Iran bít lối vào khu hạt nhân, triển khai hệ thống Tirada-2S

Hình ảnh vệ tinh chụp vài ngày trước cho thấy Iran đã phủ kín hoàn toàn 3 lối vào khu phức hợp hạt nhân Isfahan bằng đất, theo báo cáo của Viện Khoa học và an ninh quốc tế có trụ sở tại Washington - Mỹ.

Báo cáo này cũng cho hay các lối vào giữa và phía Nam "không thể nhận ra và bị đất phủ kín hoàn toàn", trong khi lối vào hầm phía Bắc, nơi có các biện pháp phòng thủ thụ động bổ sung, cũng đã được lấp đầy bằng đất.

Không phát hiện hoạt động của xe cộ nào xung quanh cả ba lối vào, theo Telegraph.

Hình ảnh cho thấy các lối vào khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Irran được chặn bằng đất - Ảnh: VANTOR

Những sự chuẩn bị này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông để và cảnh báo rằng Mỹ sẽ làm "một điều gì đó rất cứng rắn" nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran thất bại.

"Rõ ràng là người Iran đang hết sức lo ngại về một cuộc tấn công trên không và/hoặc đột kích của Mỹ/Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân kiên cố này" - báo cáo cho biết.

Việc lấp đầy các lối vào đường hầm sẽ làm giảm tác động của bất kỳ cuộc không kích nào và ngăn chặn một cuộc đột kích của biệt kích.

Có khả năng Iran đã chuyển thiết bị hoặc vật liệu vào các đường hầm trước khi bịt kín các lối vào, mặc dù điều này không thể được xác nhận từ hình ảnh.

Báo cáo nói thêm những hoạt động chuẩn bị tương tự đã được ghi nhận lần cuối vào tháng 6-2025, thời điểm ngay trước các vụ tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.

Tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2S - Ảnh: CALIBER

Song song đó, trang Caliber trích dẫn nguồn tin trên một kênh Telegram rằng Iran đã triển khai hệ thống Tirada-2S của Nga nhằm ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ.

Tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2S có khả năng gây nhiễu cho các hệ thống liên lạc vệ tinh hiện đại. Nó cũng được mô tả là hiệu quả trong việc làm gián đoạn tín hiệu từ các vệ tinh Starlink của Mỹ.