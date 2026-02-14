CIA tung video do thám nhắm vào quân đội Trung Quốc sau vụ tướng Trương Hựu Hiệp, Bắc Kinh nổi giận

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liên Kiện. Ảnh: GI.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA mới đây đã công bố một đoạn video kêu gọi các sĩ quan quân đội Trung Quốc trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Video bằng tiếng Quan thoại của cơ quan tình báo được đăng tải trên tài khoản YouTube của họ hôm thứ Năm 12/2, kêu gọi các sĩ quan và binh lính tiết lộ thông tin về các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc hoặc về các lĩnh vực quân sự hoặc công nghệ nhạy cảm.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết: “Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết chống lại các hoạt động xâm nhập và phá hoại của các thế lực chống Trung Quốc nước ngoài, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên Kiện nói với các nhà báo hôm thứ Sáu 13/2, khi được hỏi về đoạn video của CIA.

Quảng cáo này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh khởi động cuộc điều tra chống tham nhũng đối với vị tướng cấp cao nhất của họ, Trương Hựu Hiệp.

Phát biểu trước binh lính tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả năm vừa qua là “một giai đoạn tôi luyện mang tính cách mạng” trong cuộc chiến chống tham nhũng của quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh đã cách chức nhiều quan chức cấp cao và hơn chục tướng lĩnh trong 3 năm kể từ khi ông Tập tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng cấp cao vào năm 2023.

Video được công bố hôm thứ Năm là video tuyển mộ bằng tiếng Quan thoại thứ 5 mà CIA phát hành kể từ tháng 10/2024. Vào đầu những năm 2010, Bắc Kinh được cho là đã triệt phá phần lớn mạng lưới gián điệp của cơ quan này tại Trung Quốc, bắt giữ hoặc hành quyết hơn chục điệp viên.

Theo Giám đốc CIA John Ratcliffe, Bắc Kinh là mối đe dọa hàng đầu đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

“Trong lịch sử quốc gia chúng ta, chưa từng có đối thủ nào đặt ra thách thức lớn hơn hay là đối thủ cạnh tranh chiến lược tài giỏi hơn” - ông nói trong một bản ghi nhớ nội bộ được truyền thông trích dẫn hồi tháng Tư năm ngoái. Trong đó, ông lập luận rằng Bắc Kinh đang nỗ lực “thống trị thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ” và “vượt mặt Mỹ ở mọi nơi trên toàn cầu”.

Hai siêu cường đã xung đột trong một cuộc chiến thuế quan dai dẳng năm ngoái sau khi ông Trump áp đặt các mức thuế khổng lồ lên Trung Quốc, với lý do mất cân bằng thương mại không công bằng. Cuộc xung đột tạm lắng vào tháng 10 năm ngoái sau một thỏa thuận đạt được giữa tổng thống Mỹ và ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp lại chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng Tư.