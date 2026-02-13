Diễn biến bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26 Tết

Ngày 13-2, tức 26 Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.062 chuyến bay với trên 164.000 lượt hành khách, vượt xa mốc 1.050 của ngày 12-2 và mức kỷ lục từ trước tới nay.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động những ngày này, lượng khách bay đông do nhu cầu về quê đón Tết của hành khách tăng cao.

Tình trạng chậm chuyến (delay) có xảy ra nhưng không còn tình trạng quá tải, ùn ứ kéo dài như những năm trước.

Các khu vực nhà ga quốc nội T1 (Vietjet khai thác) và nhà ga quốc nội T3 (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vasco, Vietravel Airlines khai thác) đều khá thông thoáng. Hành khách xếp hàng đông nhưng không bị tắc nghẽn, hoặc khu vực soi chiếu an ninh cũng không còn tình trạng quá tải như những năm trước.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng đột biến dịp Tết

Dù vậy, tình trạng chậm chuyến vẫn xảy ra, một số hành khách cho biết phải chờ từ 1-2 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn so với giờ khởi hành dự kiến. Anh Ngọc Thắng (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho hay ngày 11-2, anh cùng 2 con bay từ TPHCM đi Hà Nội với giờ khởi hành ban đầu là 14 giờ 30. Tuy nhiên, hãng thông báo delay 2 tiếng tới 16 giờ 30, lên máy bay, cả nhà tiếp tục ngồi chờ thêm khoảng gần 1 tiếng mới cất cánh. "Hãng nêu lý do là mật độ khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất quá đông, và máy bay về muộn" – anh Thắng nói.

Liên quan tới tình trạng chậm, hủy chuyến dịp Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại sân bay.

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp cao điểm Tết, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, làm thủ tục sớm và tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không nhằm bảo đảm hành trình thuận lợi, an toàn và đúng giờ.