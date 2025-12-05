Người dân Phan Thiết chạy lũ suốt đêm

Nước dâng cao khiến nhiều khu vực ở phường Phú Thủy ngập sâu. Người dân dùng thuyền thúng di chuyển trong đêm để thoát khỏi ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koto, từ đêm 3 đến sáng 4/12, khu vực Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa lớn và kéo dài.

Ở Lâm Đồng, phần lớn các xã, phường ngập sâu thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, gồm Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh.

Ông Dũng, 65 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, cho biết nước lên từ chiều. Chủ nhà đã kê đồ lên cao nhưng không kịp, nước ngập gần mét gây hư hỏng. "Tôi chưa bao giờ thấy lụt cao vậy, mặc dù gần biển", ông Dũng nói.

Lũ tràn về khiến nhiều gia đình đóng cửa, di dời đi nơi khác trú ngụ.

Nước chảy mạnh xô sập cửa căn nhà trên quốc lộ 1, phường Hàm Thắng.

Xe máy bị cuốn trôi trên quốc lộ 1.

Lúc 23h, quân đội dùng canô, thuyền thúng vào khu dân cư phường Phú Thủy di dời người dân.

Lực lượng chức năng huy động nhiều môtô nước tìm kiếm, di dời người dân trong vùng ngập trong đêm. Trước đó, phường Hàm Thắng đã sơ tán khoảng 1.500 hộ ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Trên đường Nguyễn Thông, người dân dọn dẹp, kê đồ lên cao để tránh ngập nước.

Một số người dân Phú Xuân, phường Hàm Thắng, đến ở tạm trước chùa Bà Thiên Hậu do nhà bị ngập.

Xe cứu hộ chạy xuyên đêm chở môtô nước đến nơi ngập sâu di dời người dân mắc kẹt.

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng ngập sâu, chính quyền phong toả để đảm bảo an toàn. Nhiều xe phải chuyển hướng lên quốc lộ 28 để vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Nhiều xe khách mắc kẹt trên quốc lộ 1 rạng sáng nay.

Nhóm người dân Hàm Thắng lên quốc lộ 1 trú lụt giữa đêm

Hôm qua, mưa kéo dài gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở Lâm Đồng, làm một người tử vong. Toàn tỉnh có gần 3.300 nhà bị ngập; 24 tàu cá chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển đã được vớt; hơn 3.300 ha nông nghiệp ngập, hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết.

Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 16 điểm sạt lở, 4 cầu cống hư hỏng; nhiều tuyến đường và cao tốc bị ngập, chia cắt, gồm các đèo Mimosa, Prenn, D’ran và Gia Bắc.