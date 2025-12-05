Hàng trăm người kêu cứu trong đêm lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng

Từ 19h, nước bắt đầu dâng tại các khu dân cư dọc đường Phú Long, quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bến Lội và ven sông Phú Hài. Nhiều hộ đắp bao cát cao hơn nửa mét trước và sau nhà nhưng vẫn bị nước tràn vào. Đến đêm, nước tiếp tục lên nhanh khiến người dân hoảng loạn kêu cứu.

Chị Bích Lộc, 35 tuổi, cho biết nước từ mặt đường tràn vào sân từ chiều tối, đến 22h đã ngập nửa mét trong phòng khách. Đồ đạc dù được kê cao vẫn bị nhấn chìm. Chị cùng bố mẹ 60 tuổi và hai con 3-6 tuổi phải lên gác trú tạm nhưng vẫn lo nước tiếp tục dâng nên gửi tin cầu cứu các nhóm hỗ trợ.

"Nhà tôi đang bị cô lập, nước lên, cúp điện, mất liên lạc thì không biết xoay xở thế nào", chị nói.

Nhiều hộ dân gần quốc lộ 1A qua phường Hàm Thắng bị ngập hơn nửa nhà. Ảnh: Người dân cung cấp

Cách đó khoảng 2 km, gia đình bà Phạm Thị Chắc, gần chùa An Lạc (xã Hàm Thắng), phải di tản sang căn nhà hai tầng của hàng xóm khi căn nhà cấp bốn đã ngập 1,5 m. Từ chiều, nước ngập bậc tam cấp rồi tràn vào rất nhanh. Gần chục người trong gia đình bà gồm trẻ nhỏ, người già, chỉ kịp mang theo mì tôm, áo mưa, mùng mền và sữa cho trẻ.

"Tài sản không bưng kịp đâu, chạy trước đã", bà nói. Tại căn nhà hai tầng gần đó đã có hơn 20 người trú nhờ, chủ yếu là hàng xóm, mỗi người mang theo vài vật dụng thiết yếu, bỏ lại nhà cửa giữa dòng nước xiết.

Nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập trong đêm. Nhiều đội và cá nhân lập nhóm Zalo, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để hỗ trợ. Người kêu cứu cung cấp thông tin gồm số người cần hỗ trợ, ưu tiên người già và trẻ em, số điện thoại, địa chỉ, định vị để đội tiếp cận. Đến 23h, website của đội cứu hộ tiếp nhận gần 6.000 trường hợp cầu cứu tại các khu vực ngập sâu ven sông Phú Hài.

Người dân ở ven sông Phú Hài chèo thuyền thúng để thoát khỏi nhà ngập ra ngoài. Ảnh: Việt Quốc

Nhiều nhóm dùng cano vào những nơi ngập đến hai mét để cứu người đang ngồi trên mái nhà. Một số người dân khu vực lân cận chèo thuyền thúng vào vùng ngập sâu hỗ trợ hàng xóm. Lực lượng công an, quân đội cũng triển khai cano, môtô nước đến những điểm nguy cấp để ứng cứu. Trong đêm 4/12, các lực lượng chức năng của phường Hàm Thắng phối hợp phong tỏa quốc lộ 1 do nước ngập sâu.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, thành viên đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cho biết khu dân cư gần nhà thờ Kim Ngọc – cách quốc lộ 1 khoảng 5 km, ven sông Cái – đến 0h ngày 5/12 vẫn ngập nặng, có nhà nước dâng đến mái. Dòng chảy mạnh khiến cano khó tiếp cận. Khoảng 23h, đội đã đưa hai người mắc kẹt trên mái nhà ở vùng ngập sâu ra ngoài an toàn.

Đội của anh Phong lái cano vào vùng ngập sâu ở ven sông Phú Hài, cứu người phụ nữ mắc kẹt trên mái nhà. Ảnh: Minh Bằng

Khu vực ngập sâu tập trung tại Phú Long, Phú Hài và Thanh Hải cũ – vùng hạ du sông Cái, cửa biển Phú Hài, chịu ảnh hưởng lũ từ hồ Sông Quao đổ về. Đại diện Hồ thủy lợi Sông Quao cho biết lúc 21h30, hồ xả lũ 82 m3/s; một giờ sau giảm còn 45 m3/s. Lượng nước gây ngập tại hạ du Hàm Thắng – Phú Hài là "nước cuối" của đợt xả hôm qua. Khoảng 2-3 giờ nữa nguồn nước xả sẽ giảm.

Ngoài canô, môtô nước, lực lượng chức năng còn huy động xe ben gầm cao đến các vùng có nguy cơ nước dâng để vận động người dân sơ tán, ưu tiên người già và trẻ em đến nhà tránh lũ. Một số nơi chính quyền phát loa cảnh báo để người dân chủ động ứng phó.

Hôm qua, mưa kéo dài gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở Lâm Đồng, làm một người tử vong. Toàn tỉnh có gần 3.300 nhà ngập; 24 tàu cá chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển đã được vớt; hơn 3.300 ha nông nghiệp bị ngập, hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết. Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 16 điểm sạt lở, 4 cầu cống hư hỏng; nhiều tuyến đường và cao tốc ngập, chia cắt, trong đó có các đèo Mimosa, Prenn, D’ran và Gia Bắc.