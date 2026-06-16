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Người đàn ông bị sét đánh tử vong ở bãi biển Đồ Sơn

Sự kiện: Tin ngắn

Trong lúc cùng vợ ra bãi biển ở Đồ Sơn (Hải Phòng) mò bắt hải sản, người đàn ông 54 tuổi bị sát đánh trúng, tử vong.

Rạng sáng 16-6, ông Trần Quang Tr. (54 tuổi, trú tại phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) cùng vợ là bà Nguyễn Thị L. (53 tuổi) ra khu vực bãi tắm Đoàn 295, thuộc khu 1, phường Hải Sơn mò bắt hải sản.

Khu vực cuối bãi tắm Đoàn 295 Đồ Sơn

Khu vực cuối bãi tắm Đoàn 295 Đồ Sơn

 Đến 6 giờ cùng ngày, bất ngờ một luồng sét đánh trúng vị trí của ông Tr. khiến người đàn ông này tổn thương nghiêm trọng và tử vong tại chỗ. Người vợ may mắn không bị thương tích.

Thi thể ông Tr. sau đó đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết tại biển Đồ Sơn, từ 5 giờ sáng 16-6, trời mưa kèm sấm sét. Cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân và du khách không xuống tắm biển.

Nữ sinh 15 tuổi ở Gia Lai bị sét đánh tử vong khi trú mưa
Nữ sinh 15 tuổi ở Gia Lai bị sét đánh tử vong khi trú mưa

Chiều 4/6, trong lúc trú mưa lớn, một nữ sinh lớp 8, ở xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã bị sét đánh, dẫn đến tử vong.

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Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/06/2026 11:55 AM (GMT+7)
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