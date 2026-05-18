5 con bò bị sét đánh chết giữa đồng ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo xã Trường Lưu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 5 con bò của hai hộ dân ở thôn Trung Hòa bị chết.

Đàn bò 5 con bị sét đánh chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện đàn bò gồm 5 con của các hộ ông Đường Văn Quế và ông Đường Văn Vinh chết tại cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa. Thời điểm phát hiện, các con bò nằm cách nhau khoảng 1 - 2m, bụng đã trương lên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc.

Qua xác định ban đầu, đàn bò được cho là đã chết từ đêm 17/5, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân ban đầu nhận định do bị sét đánh. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Trong những ngày nắng nóng, nhiều hộ dân có thói quen thả bò ngoài đồng qua đêm. Khi thời tiết chuyển xấu đột ngột, người dân không kịp đưa gia súc về nơi an toàn nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi cảnh báo về mưa dông, lốc và sấm sét, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.