Nữ sinh 15 tuổi ở Gia Lai bị sét đánh tử vong khi trú mưa

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ chiều 4/6, trong lúc em Kpă H’L. (15 tuổi, ở làng Ia Khưng, xã Chư Pưh), đi chăn bò ngoài đồng thì gặp mưa lớn.

Trong lúc em H’L. trú mưa thì không may bị sét đánh. Người dân địa phương phát hiện, đưa e đi cấp cứu, nhưng H’L. đã không qua khỏi.

Sáng 5/6, UBND xã Chư Pưh đã cử đại diện đến tới gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên.

Được biết, em H’L. là học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh.

Người dân địa phương đưa em H'L. đi cấp cứu

Gia đình em là hộ nghèo. Để giúp đỡ gia đình, sau giờ học và những ngày hè, em H’L. và chị gái thay nhau đi chăn bò thuê để phụ giúp cha mẹ.

UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân địa phương khi gặp mưa lớn kèm sấm sét, thì cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc; không tụ tập thành nhóm đông người; không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại.