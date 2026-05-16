Sét đánh khiến đàn bò 14 con bị nổ mắt, chết tại chỗ

Ngày 16-5, UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang tiến hành rà soát, đề xuất hỗ trợ đối với các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết.

Trước đó, vào sáng 15-5, ông Hồ Văn Trung (ngụ xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Khu vực rừng phát hiện đàn bò bị sét đánh chết. Ảnh: Hà Phong

Nhận được tin báo, UBND xã Hướng Lập đã phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Hướng Lập đến kiểm tra hiện trường.

Tại hiện trường, số bò nêu trên bị sình bụng, nổ mắt, da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò đã chết khoảng vài hôm trước, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến đàn bò chết là do bị sét đánh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Qua xác minh, xã Hướng Lập xác định 14 con bò bị sét đánh nêu trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai.

Các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò chết theo đúng quy định.