Người dân Linh Đàm nói gì về 2 phương án khảo sát, lựa chọn trả nhà lấy tiền hoặc được đền bù một căn hộ khác?

Liên quan đến thông tin trên, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, trên nhiều hội nhóm của khu chung cư HH Linh Đàm xuất hiện nhiều câu hỏi, ý kiến xung quanh việc lấy ý kiến này.

Theo tài liệu PV được người dân cung cấp, nội dung phiếu nêu rõ: Phiếu thu thập thông tin đối với các cá nhân mua căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân số tỉnh 1 Điện Biên, Công ty Bemes thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung phiếu gồm 3 mục, gồm: Một là người được thu thập thông tin; Hai là khảo sát lấy ý kiến của khách hàng mua trực tiếp từ chủ đầu tư; Ba là khảo sát ý kiến của khách hàng mua lại từ hộ cá nhân khác.

Đáng chú ý, ngoài các thông tin như thông tin căn hộ, diện tích, giá mua căn hộ thì phiếu khảo sát có thêm phần thông tin "yêu cầu đề nghị hiện nay" với 2 phương án gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" và "được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà.

Người dân cũng có thể điền ý kiến khác nếu có.

Người dân ở tại khoảng 10.000 căn hộ HH Linh Đàm được lấy ý kiến chọn trả nhà lấy lại tiền hoặc đổi nhà mới.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng nghìn hộ dân, bởi nội dung phiếu đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà ở đã gắn bó với họ suốt nhiều năm qua.

Một số người dân nhận định, đây có thể là một trong những bước đi nhằm tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm tại tổ hợp nhà ở HH Linh Đàm.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được phiếu khảo sát, không ít cư dân bày tỏ sự lo lắng, thậm chí phản ứng trước các phương án được đưa ra.

Chị N.T.H (cư dân) chia sẻ: "Gia đình tôi mua nhà, sinh sống ổn định gần 10 năm, giờ bảo trả lại nhà để nhận tiền thì không hợp lý. Giá nhà, chi phí sinh hoạt đều đã thay đổi, chúng tôi không thể quay lại điểm xuất phát như trước".

Chị H cho biết, chị đã thêm vào phần ý kiến khác với việc mong muốn ở lại đây và được cấp sổ đỏ.

Phiếu lấy ý kiến cư dân. Ảnh: T.Sơn.

Cùng quan điểm, ông T.V.M (cư dân) cho rằng phương án đổi sang căn hộ tại khu đô thị khác cũng khó khả thi: "Chúng tôi đã ổn định công việc, con cái học hành tại khu vực này. Nếu chuyển đi nơi khác, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Điều người dân cần nhất lúc này là được cấp sổ để yên tâm sinh sống". Ông M cho biết, gia đình ông chưa nộp phiếu.

Trong khi đó, một số cư dân bày tỏ mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến một cách đầy đủ hơn thay vì chỉ lựa chọn trong hai phương án có sẵn.

Anh L.Q.A (cư dân) cho biết: "Phiếu khảo sát nên mở rộng thêm phương án để người dân lựa chọn, ví dụ như tiếp tục ở lại và đề xuất cơ chế cấp giấy chứng nhận. Đây mới là mong muốn chung của đa số cư dân".

Thực tế cho thấy, phần lớn ý kiến người dân đều hướng tới một mục tiêu chung là được đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với căn hộ đã mua.

Được biết, nhiều hộ gia đình điền phiếu sau đó đã nộp lại cho trưởng tầng… một số hộ khác thì không nộp.

Đặc biệt trên phiếu cũng không thể hiện rõ là đơn vị nào khảo sát.

Một số cư dân khác cho rằng, việc lấy phiếu là cần thiết để cơ quan chức năng có thêm cơ sở xây dựng phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, quá trình này cần đảm bảo tính minh bạch, đồng thời lắng nghe đầy đủ nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đây là vấn đề tồn đọng kéo dài và ảnh hưởng đến số lượng lớn cư dân.

Chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) có chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bemes.

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2015, hiện có khoảng 10.000 căn hộ và hơn 40.000 cư dân sinh sống. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm trôi qua, nhiều căn hộ tại đây vẫn chưa được cấp sổ đỏ.