Tranh cãi nảy lửa quanh việc từ chối nhận xe điện vào hầm chung cư HH Linh Đàm

Sau thông tin ban quản lý (BQL) chung cư HH Linh Đàm - nơi được xem là khu dân cư đông đúc bậc nhất Hà Nội - bất ngờ ra thông báo tạm dừng tiếp nhận, tiến tới cấm hoàn toàn việc gửi xe máy điện, xe đạp điện ở tầng hầm, hàng loạt tranh luận đã bùng nổ trên khắp mạng xã hội và các diễn đàn cư dân.

Chưa bao giờ vấn đề gửi xe điện lại tạo nên cuộc “đấu khẩu” gay gắt đến vậy. Trong đó, bài viết "Chung cư đông dân nhất Hà Nội bất ngờ cấm gửi xe điện" của VietNamNet nhận được lượng bình luận rất lớn.

Điều đáng chú ý là cộng đồng độc giả gần như chia thành hai phe rõ rệt: một bên kiên quyết phản đối vì cho rằng lệnh cấm là cực đoan, trái luật và gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống cư dân, bên còn lại số lượng ít hơn bày tỏ lo ngại cháy nổ dù không có căn cứ gì.

Phường Hoàng Liệt đã tuýt còi quy định của Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm, yêu cầu bố trí khu gửi và sạc riêng cho xe điện. Ảnh: Cư dân HH

“An toàn là trên hết”

Những người bênh vực BQL cho rằng, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ cháy ở chung cư, hành động thận trọng để tránh mọi rủi ro là điều tất yếu.

"Tầng hầm thì diện tích hạn chế, thông gió yếu, hệ thống báo cháy, chữa cháy chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn. Hệ thống pin xe điện chính hãng thì tốt, nhưng nhiều người thích độ chế xe rồi thay pin rẻ tiền, dùng dây sạc trôi nổi, nguy cơ cháy nổ là rất cao. Không thể lấy sự may rủi làm tiêu chí vận hành", tài khoản Toan Nguyen bình luận trên Facebook.

“Thử hình dung vào ban đêm hàng nghìn xe máy cùng sạc điện một lúc thì hệ thống điện nào chịu nổi? Khi chưa nâng cấp hạ tầng, cấm là phương án an toàn nhất”, độc giả Bình An nêu ý kiến.

Một số luồng quan điểm cũng tỏ ra cảm thông với BQL, cho rằng họ bị kẹt giữa áp lực trách nhiệm và khả năng đáp ứng kỹ thuật. “Nếu không đảm bảo an toàn, người đầu tiên chịu trách nhiệm là BQL, lúc đấy cư dân có chịu trách nhiệm đâu. Nên họ chọn giải pháp an toàn tuyệt đối là dễ hiểu”, độc giả Bình Minh nhận định.

Toàn bộ hàng nghìn xe máy, xe đạp điện tại chung cư HH Linh Đàm có thể phải đưa ra ngoài để gửi. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Cấm là cực đoan, trái luật và làm khổ cư dân”

Ở chiều ngược lại, nhóm phản đối lệnh cấm cho rằng, việc tự ý “khóa cửa” với xe điện là hành động vượt quyền, thiếu căn cứ pháp lý và đẩy cư dân vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

"Cấm kiểu này giống như thấy muỗi rồi… đập luôn cái màn. Sợ cháy thì lo nâng cấp hệ thống PCCC cho đàng hoàng, chứ cư dân chạy xe điện mà bắt gửi ở đâu trời? Để ngoài đường chắc?", độc giả Tuấn bình luận dưới bài viết.

“Xe xăng cũng từng gây cháy, vậy sao không cấm cả xe xăng? Nếu chỉ dựa trên cảm tính thì mọi phương tiện đều có nguy cơ”, độc giả Hữu Nghĩa viết.

Không ít bình luận cho rằng nếu lo ngại cháy nổ như lý do mà BQL đưa ra thì cần nâng cấp hạ tầng, bố trí khu để xe và sạc đạt chuẩn, thay vì chọn phương án đẩy khó cho cư dân.

“BQL chọn phần dễ cho mình, cấm thì dễ quá. Những người đi xe điện tưởng là đi đầu trong chuyển đổi xanh, bỗng dưng bị hắt hủi gửi xe bên ngoài, vừa tốn tiền, vừa kém an ninh, lại bất tiện”, tài khoản Tuyết Mai bình luận trên Facebook.

"Tôi thấy BQL không nhận thêm xe mới vì không còn chỗ thì còn có thể hiểu chứ cấm luôn cả xe điện đã gửi nhiều năm nay là vô lý, thế chả nhẽ trước đây họ thấy không đảm bảo an toàn nhưng vẫn cho gửi à?", độc giả L.T.T. nêu quan điểm.

Một mối lo nữa được nhắc đến nhiều: lệnh cấm có thể trở thành rào cản lớn đối với chủ trương chuyển đổi xanh của thành phố. “Hà Nội khuyến khích đi xe điện, còn chung cư thì cấm gửi, vậy ai dám mua nữa? Chính sách tốt nhưng lại bị ‘bóp’ từ khâu vận hành”, độc giả Thanh Nhàn viết.

Ở phần bình luận, nhiều người cũng đặt câu hỏi: "Việc BQL tự ý cấm để xe điện có hợp pháp không? Và nếu luật không cấm, tại sao chung cư lại tự ý cấm?”.

Dù quan điểm trái ngược, các bên đều thống nhất quan điểm mong muốn có bộ tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch đối với các khu vực sạc điện, trông giữ xe điện trong tầng hầm. Trong đó, cơ quan chức năng cần sớm hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc: hệ thống ổ cắm sạc an toàn, thiết bị giám sát nhiệt, báo cháy tự động, chống cháy lan…

Đồng thời, cơ quan quản lý cần đánh giá, kiểm tra, phân loại hạ tầng từng tòa nhà, nơi nào không đạt chuẩn để gửi và sạc xe điện thì phải nâng cấp ngay, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của cư dân, không thể tiếp tục có những lệnh cấm tương tự.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!