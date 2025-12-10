Động thái của chung cư HH Linh Đàm sau thông báo dừng trông giữ xe điện

Mới đây, khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) thông báo dừng tiếp nhận xe điện mới từ 1/12/2025 và dừng toàn bộ việc trông xe đạp, xe máy điện từ 1/2/2026.

Sau đó, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt có văn bản gửi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư), yêu cầu Ban quản lý toà nhà không được phép từ chối dịch vụ trông giữ xe điện.

Ngày 10/12, ghi nhận của phóng viên tại hầm tòa HH2B, các khu vực trông giữ xe máy xăng, xe điện được bố trí riêng biệt, đơn vị quản lý vẫn tiếp tục nhận trông giữ xe điện. Tuy nhiên, tại lối vào của hầm gửi xe, tờ thông báo không nhận trông giữ xe điện vẫn được giữ nguyên.

Tờ thông báo không nhận trông giữ xe điện vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản thông báo của UBND phường Hoàng Liệt.

Theo vị này, hiện tại chưa đến thời hạn di chuyển xe điện ra bên ngoài (1/2/2026), đơn vị vẫn nhận trông giữ xe điện. "Chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra, sau đó sẽ có phương án", lãnh đạo Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm thông tin.

Tại hầm gửi xe, xe điện, xe máy xăng được chia thành các khu vực riêng biệt. Ảnh: Đức Hoàng

Trả lời PV VietNamNet, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị quản lý bãi xe tại chung cư HH Linh Đàm buộc phải chấp hành yêu cầu của phường.

“Hiện tại họ vẫn đang thực hiện việc trông giữ xe. Nếu đến thời điểm theo thông báo mà đơn vị quản lý vẫn không tuân thủ các yêu cầu trong văn bản, chính quyền địa phương sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật", đại diện UBND phường Hoàng Liệt khẳng định.

Thông báo dừng trông xe điện của đơn vị quản lý chung cư HH Linh Đàm khiến nhiều cư dân ở đây lo lắng. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, đầu tháng 12, Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm thông báo từ 1/12/2025 sẽ không tiếp nhận thêm các phương tiện là xe máy điện và xe đạp điện gửi dưới tầng hầm và chính thức ngừng trông giữ triệt để từ 1/2/2026. Lý do được đưa ra là quá tải hầm gửi và nguy cơ cháy nổ từ pin, sạc không đảm bảo.

Trong văn bản gửi doanh nghiệp ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt viện dẫn khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 để bác bỏ quy định nội bộ này; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải lập ngay phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của thành phố.

Song song với đó, đơn vị quản lý cần tăng cường nhân sự tuần tra, kiểm soát sự cố tại khu vực tầng hầm. Hệ thống PCCC&CNCH phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động.