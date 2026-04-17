Iran tăng 10 lần sản xuất UAV cảm tử, Israel hé lộ tổn thất vì xung đột

Hãng tin Wana dẫn lời Chuẩn tướng Alireza Sheikh, Phó Tư lệnh phụ trách các công việc hành chính của quân đội Iran hôm 16/4 cho biết mọi kế hoạch tác chiến được thực hiện trong "cuộc xung đột áp đặt lần thứ 3" đều do cố Đại tướng Mousavi, cựu Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran soạn thảo 7 tháng trước khi giao tranh với Mỹ và Israel nổ ra. Quân đội Iran đã thông báo những kế hoạch tác chiến này cho tất cả các binh chủng, bao gồm cả lực lượng không quân vũ trụ và lục quân.

Phó Tư lệnh quân đội Iran, Chuẩn tướng Alireza Sheikh (trái). Ảnh: Tasnim

Ông Sheikh nhấn mạnh nếu kẻ thù có ý định tiến hành một chiến dịch quân sự nữa chống Iran, các lực lượng Tehran chắc chắn sẽ đối phó bằng những biện pháp đã được thiết lập từ trước.

Phát biểu trên của Phó Tư lệnh quân đội Iran hoàn toàn trái ngược với đánh giá trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 16/4, ông Hegseth nói Iran hiện “không còn ngành công nghiệp quốc phòng, không còn lực lượng hải quân và không có khả năng bổ sung năng lực tấn công hay phòng thủ của mình”.

Israel hé lộ tổn thất vì xung đột với Iran

Theo báo Times of Israel, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc xung đột với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến ngân sách của Israel tiêu hao khoảng 35 tỷ shekel (11,5 tỷ USD).

Bộ Tài chính Israel cũng cảnh báo về những thiệt hại kinh tế đáng kể và sự gia tăng mạnh mẽ chi tiêu của chính phủ nước này vì cuộc đối đầu với nước Cộng hòa Hồi giáo. Các quan chức lưu ý hiện vẫn chưa rõ những ảnh hưởng toàn diện về tài chính của cuộc xung đột với Israel, bao gồm cả chi phí tái thiết và hậu quả kinh tế lâu dài.