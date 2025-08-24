Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Tối nay 24-8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Đây là lần thứ 2 diễn ra tổng hợp luyện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình.

Trước đó, tối 21-8, tham gia tổng hợp luyện nhiệm vụ A80 đầu tiên có nhiều loại vũ khí gồm các tổ hợp tên lửa, các loại UAV... do Việt Nam thiết kế, sản xuất; khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an thu hút lớn sự quan tâm của nhân dân.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E là khí tài được quan tâm nhất xuất hiện tại lễ diễu binh. Lần đầu tiên kể từ khi được biên chế vào năm 1980, tên lửa đạn đạo Scud-B của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được đưa ra triển lãm để giới thiệu cho công chúng trong nước năm 2020 tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam vào năm 2022. Ảnh: Văn Duẩn

Sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud B khi đi qua lễ đài tối 21-8 đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Ảnh: Văn Duẩn

Đây là xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa bờ Redut-M. Tháng 12-2022, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa bờ Redut-M, một trong những khí tài quân sự của hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã được chọn trưng bày tới bạn bè quốc tế. Redut-M do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1950-1960 và đưa vào trang bị trong thập niên 60, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao trên mặt biển ở cự ly lớn như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục hay tuần dương hạm. Đây là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Tập đoàn Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam. Tổ hợp tên lửa Trường Sơn thuộc biên chế của lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp tên lửa Trường Sơn gồm xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VRS-MCX và đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng. Trong đó, đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng VSM-01A với tốc độ bay cận âm và có tầm bắn xa lên tới 80 km. Đây là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, cơ động, có thể bắn các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước và các phương tiện nổi trên biển. Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn (VCS-01) và đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng trưng bày tại khu vực ngoài trời thu hút nhiều khách tham quan tìm hiểu.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân.

Các loại xe tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất, gồm xe chỉ huy, xe trinh sát gây nhiễu phương tiện bay không người lái, tổ hợp trinh sát gây nhiễu vô tuyến điện, siêu cao tần… vô hiệu hóa tín hiệu, gây nhiễu sóng, radar của đối phương, nâng cao hiệu quả chiến đấu. Ảnh: Văn Duẩn

Tổ hợp pháo phản lực BM-21 được trang bị bệ phóng 40 nòng cỡ 122 mm lắp trên xe vận tải bánh lốp 6x6 Ural-375D hoặc xe Ural-4320

Một số dòng xe tăng đã được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55. Ngoài ra còn có xe tăng T90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, trang bị pháo, súng máy phòng không và súng máy PKT 7,62 mm, với ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực nhanh, chính xác, đã xuất hiện tại Tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình tối 21-8. Ảnh: Văn Duẩn

Pháo tự hành SU-152 là loại hỏa lực mạnh và hiện đại được trang bị trong quân đội ta. Ảnh: Văn Duẩn

Mẫu UAV cảm tử VU-C2 với chiều ngang 1,5 m, dài 1,1 m, trọng lượng cất cánh tối đa 8 kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130 km/giờ. Mẫu UAV được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy. Ảnh: Văn Duẩn

Đội hình diễu binh trên biển tại tổng hợp luyện lần 1