Người dân ‘cắm chốt’ quanh Ba Đình chờ diễu binh 2/9
Tối 1/9, hàng nghìn người mang cờ, áo đỏ sao vàng trải chiếu, dựng ghế xếp quanh Quảng trường Ba Đình, thức xuyên đêm chờ lễ diễu binh mừng Quốc khánh tổ chức vào sáng mai.
Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:
- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo
.+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm gồm:
- Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học)
- Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc)
- Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ)
- Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn)
- Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà)
- Điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà)
Cuối đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh tách khối rẽ về các hướng -càng về khuya càng sôi động. Các cựu chiến binh cùng thanh niên hòa giọng những ca khúc cách mạng, từ Bác đang cùng chúng cháu hành quân đến Năm anh em trên chiếc xe tăng.
Chỉ cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vài trăm mét, những người từng cầm súng "chiến đấu cho quê nhà" hát vang cùng lớp trẻ sinh ra trong thời bình. Giai điệu bài hát hòa trong tiếng trống, tiếng hát -nối liền hai thế hệ.
Các cựu chiến binh hát nhạc đỏ cuối đường Hùng Vương. Video: Ngọc Thành
Trên phố Tràng Thi, các cựu chiến binh được tạo điều kiện đi trong làn đường đã chăng barie mềm. Những người lính đi trong tiếng vỗ tay, reo hò của lớp trẻ. Một cựu binh bắt cái bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng, người dân hai bên đường đồng thanh khiến đoạn phố dẫn về Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám càng sôi động.
Cựu chiến binh bắt nhịp cho người trẻ hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: Giang Huy
Quảng trường Cách mạng tháng Tám - nơi từng diễn ra cuộc mittinh khổng lồ mở đầu cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội năm 1945, cũng là điểm tập kết của nhiều khối diễu binh A80. Gần 50 học viên, giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn nhiều ca khúc trong chương trình giao lưu Quân - Dân. Những chàng trai trẻ khuấy động không gian quảng trường, khiến người dân hào hứng cùng hòa nhịp.
Học viên Trường Sĩ quan Chính trị nhảy, hát bài Ước mơ chiến sĩ cùng nhiều ca khúc cách mạng. Video: Tuấn Việt
Một cựu chiến binh phất cờ Tổ quốc cho những người lính trẻ hát Đoàn ca. Video: Lộc Chung
Công viên Lê-nin nằm ở vị trí giao giữa các phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu, thuộc địa bàn phường Ba Đình - nơi các đoàn diễu binh sẽ đi qua.
Hàng nghìn người nghỉ ngơi trong khuôn viên công viên Lê-nin. Ảnh: Tùng Đinh
Anh Nguyễn Thành Tâm (35 tuổi, Lạng Sơn) khởi hành từ 6h sáng và có mặt tại Hà Nội lúc 13h. Ngoài đồ ăn, thức uống, chăn màn, anh còn mang theo cả loa đài để phục vụ bà con giải trí trong lúc chờ diễu binh. Ảnh: Tùng Đinh
Chị Hoàn ở Đan Phượng (Hà Nội) sinh ngày 1/9, bất ngờ được chồng tổ chức sinh nhật khi đang ở phố Kim Mã. Gió to nên việc đốt nến gặp khó khăn, nhưng mọi người xung quanh đã cùng hát vang chúc mừng sinh nhật.
Chiếc bánh sinh nhật của chị Hoàn được làm từ xôi gấc. Ảnh: Hiếu Lương
Hai vợ chồng chị Hoàn trên phố. Ảnh: Hiếu Lương
Dù chờ đợi nhiều giờ trên đường phố, nhiều người vẫn tươi cười, giữ năng lượng tích cực và sẵn sàng thức xuyên đêm để đợi lễ diễu binh, diễu hành.
Một cô gái trên đường Trần Phú. Ảnh: Quỳnh Trần
Nụ cười thường trực trên môi dù thời gian chờ đợi còn khá dài. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân hòa ca trên đường Trần Phú - Lê Trực. Ảnh: Quỳnh Trần
Một tình nguyện viên ở gần ga Hà Nội. Ảnh: Võ Thạnh
Người dân và tình nguyện viên hát tại phố Quán Thánh. Video: Văn Ngọc
Đường Thanh Niên, khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng - nơi có thể quan sát trọn vẹn các khối quân nhân, xe pháo tập kết - cũng như đường Kim Mã, Lê Duẩn trước ga Hà Nội, đều ken đặc người.
Sau hàng rào barie cứng, người dân trải chiếu, ăn uống, xem điện thoại, trò chuyện, hát hò, thậm chí tranh thủ chợp mắt để lấy sức chờ diễu binh. Ở những nơi chỉ chăng dây mềm, họ ngồi ngay ngắn trên vỉa hè. Trên phố Kim Mã, nhóm thiếu nhi được gọi vui là "khối nghỉ hè" đồng loạt hô vang "Việt Nam vô địch" trong tiếng hát rộn ràng.
Thiếu nhi hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh" trên phố Kim Mã. Video: Hiếu Lương
Sân ga Hà Nội trước ngày 2/9. Ảnh: Hoàng Giang
Đầu đường Thanh Niên giao Quán Thánh trước Trấn Vũ quán. Ảnh: Văn Ngọc
Thương binh Hoàng Văn Thìn, 74 tuổi, quê xã Tân Kỳ (Nghệ An), được con gái đưa ra Hà Nội dự lễ diễu binh - ước nguyện lớn nhất của ông. Ông từng là lính chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bị thương nặng, trong cơ thể còn nhiều mảnh đạn, đặc biệt hai mảnh trong phổi khiến chức năng chỉ còn 35%.
Con gái ông, chị Trang, kể khi cha bày tỏ mong muốn được ra Hà Nội, gia đình ban đầu lo ngại vì ông sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn và sợ không tìm được chỗ xem. Sau khi chia sẻ mong ước của cha lên mạng xã hội, chị nhận được nhiều sự ủng hộ, có người sẵn sàng giúp bố cô một vị trí thuận lợi. Chiều 1/9, hai cha con vượt qua nhiều chốt kiểm soát để đến điểm xem trên phố Liễu Giai. Ở đây, ông Thìn phấn khởi khi được gặp gỡ nhiều cựu binh khác.
Trước đó một ngày, chị Trang đưa cha đi xem phim Mưa đỏ. Nhiều lần xúc động rơi nước mắt, ông Thìn nói bộ phim hay nhưng "chưa khốc liệt, chưa đau thương bằng thực tế".
Thương binh Hoàng Văn Thìn chia sẻ câu chuyện của mình với các tình nguyện viên. Ảnh: Phạm Chiểu
Tại các nút giao với đường Hùng Vương như Lê Hồng Phong, Trần Phú, lực lượng an ninh siết chặt kiểm soát, dựng barie chốt chặn ngay từ đầu phố.
Barie trên phố Trần Phú giao với Hùng Vương. Ảnh: Thanh Tùng
Hai lớp rào cứng được thiết lập. Ảnh: Thanh Tùng
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển sang vị trí khác khi barie đã được thiết lập. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng rào trên phố Ngọc Hà. Ảnh: Thanh Tùng
Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9, nhiều tuyến phố trung tâm sẽ cấm triệt để các loại phương tiện, trừ xe có phù hiệu bảo vệ và xe phục vụ lễ kỷ niệm.
Các tuyến phố bị cấm gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (đoạn từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.
Ngoài ra, nhiều tuyến lân cận cũng áp dụng cấm đường như: Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (đoạn từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền)...
Trên phố Lê Trực, người dân "rồng rắn" ca hát khuấy động không khí. Gia đình anh Nguyễn Xuân Yên ở Từ Liêm có 4 người, xếp hàng giữ chỗ ở đây từ sáng sớm. Gần 10 tiếng nữa mới đến giờ diễu binh, anh cùng người xung quanh vẫy cờ, ca hát trong đêm chờ đợi.
Người dân hát Nối vòng tay lớn. Video: Trần Quỳnh
Người dân nối thành hàng hát những bài về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trong lúc chờ đợi. Ảnh: Trần Quỳnh
Không khí sôi động trên các tuyến phố quanh Ba Đình. Ảnh: Trần Quỳnh
Nhiều người dân mang cờ Tổ quốc tại ngã giao Trần Phú - Lê Trực. Ảnh: Trần Quỳnh
Ngoài thực phẩm, nước uống, áo mưa, dù, một gia đình ngồi ở đường Đào Tấn mang theo bộ cờ cá ngựa để giải trí. "Xác định ngồi lâu cũng hơi gò bó, nên chúng tôi mang theo bộ cờ này để gia đình, nhất là các cháu nhỏ có trò vui với nhau", một thành viên gia đình cho hay. Ảnh: Hiếu Lương
Các tuyến đường quanh Ba Đình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Trực đều không còn chỗ trống. Nhiều phụ nữ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hát vang Hào khí Việt Nam.
"Để tương lai con cháu cùng hoan ca/Đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa" - lời bài hát vang vọng khắp giao lộ khiến nhiều bạn trẻ hào hứng cầm điện thoại bật đèn làm lightstick hưởng hứng.
Người dân hát vang Hào khí Việt Nam. Video: Trần Quỳnh
Người dân hát vang trên giao lộ. Ảnh: Trần Quỳnh
Phố Trần Phú lúc gần 20h. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân phất cờ Tổ quốc trên phố Trần Phú. Ảnh: Thanh Tùng
Anh Đoàn (áo đỏ), 39 tuổi đến từ Bắc Ninh, cho biết anh cùng gia đình 30 người xếp chỗ từ 16h ngày 31/8 trước Vincom Metropolis Liễu Giai. Gia đình anh chọn vị trí này vì có người ở trong tòa nhà và nằm trên cung đường có nhiều đoàn xe, khối diễu binh đi qua.
Ngồi chờ hơn một ngày dưới mưa nắng, nên gia đình anh Đoàn đều chuẩn bị sẵn ô, dù, ghế, sạc dự phòng để dùng điện thoại liên lạc, cập nhật thông tin liên quan đến đại lễ A80. "Nhờ có nhà người thân ở tòa phía sau, nên chúng tôi cũng tiện để thay nhau tắm rửa, vệ sinh trong lúc chờ đợi", một người trong đoàn nói. Ảnh: Hiếu Lương
Hai bên đường Thanh Niên, nơi tập kết các loại xe bánh xích, bánh lốp trước khi vào lễ đài, đã kín người. Video: Văn Ngọc
Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn - nơi nhiều khối diễu binh đi qua để tập kết về Công viên Thống Nhất, là một trong những điểm lý tưởng của người dân đi "concert 80 năm". Sân ga, nhà chờ, sảnh chính đều kín đặc người. Chị Thu Hoài cùng hai người bạn thân đi hơn 100 km từ Ninh Bình lên Hà Nội để xem diễu binh. Họ phải di chuyển bằng nhiều phương tiện, thậm chí đi bộ 5 km để tới được vị trí này. Quanh khu vực có nhiều tuyến đường cấm khiến người dân loay hoay, lực lượng an ninh phải hướng dẫn cách di chuyển.
Sân và sảnh chính ga Hà Nội không còn chỗ trống. Ảnh: Hoàng Giang
Người dân đi từ Ninh Bình lên Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người tìm đường về nhà quanh khu vực cấm. Ảnh: Hoàng Giang
An ninh được thắt chặt ở lối vào khu vực ưu tiên tại góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú. Chỉ những cựu chiến binh có thẻ thương binh mới được vào trong khu vực này. Ảnh: Trần Quỳnh
Một cựu chiến binh cao tuổi được người nhà hỗ trợ đưa đến vị trí kiểm tra an ninh và xuất trình thẻ để vào trong. Ảnh: Trần Quỳnh
Một cựu chiến binh khác mang theo ghế nhựa và cầm sẵn thẻ trên tay để chờ vào ổn định chỗ ngồi. Ảnh: Trần Quỳnh
Bà Bùi Thị Thanh (186 Quán Thánh) luộc hàng trăm quả trứng và mang nhiều hoa quả, nước, cháo tặng miễn phí cho người dân đứng chờ xem diễu binh ở khu vực gần nhà mình. Bà mong Nhà nước có thêm nhiều sự kiện lớn như vậy để có dịp mang bánh và nước tặng mọi người. Ảnh: Ngọc Ngọc
Khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, nơi tất cả khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, đã có hàng nghìn người tập trung chờ đợi.
Hàng nghìn người đã có mặt ở khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Video: Anh Phú
Tại góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, một khu vực được quây rào, xếp sẵn ghế nhựa dành riêng cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng. Đến 18h30, nhiều người được ưu tiên đã có mặt vào vị trí. Ảnh Trần Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Bính 68 tuổi, cùng chồng, đến từ Quốc Oai, đã có mặt ở đây từ trưa. Chồng bà Bính bị mất một tay trong chiến tranh. "Chúng tôi đến Ba Đình hơi trễ nên không còn chỗ ngồi, nhưng may mắn được ban tổ chức hướng dẫn tới chỗ ưu tiên ở vị trí đẹp", nữ cựu chiến binh này nói. Ảnh: Trần Quỳnh
Một nữ cựu chiến binh khác, bà Nguyễn Thị Giang, 63 tuổi, cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi mà có được chỗ ngồi ở vị trí đẹp để xem diễu binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Đội thanh niên tình nguyện mang nước đến mời các cựu chiến binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Chị Hải Yến, nhân viên một tập đoàn viễn thông, phát bánh, nước và quạt cho người dân trên đường Văn Cao. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Trương Văn Vững, 76 tuổi, quê Hải Phòng, được hai cháu ngoại đưa lên Hà Nội xem diễu binh sáng 2/9. Dù nghe kém do di chứng sau bốn năm bị giam ở Côn Đảo, ông vẫn chăm chú dõi theo, nở nụ cười khi được lực lượng chức năng hỏi thăm hay thấy đồng đội vẫy cờ đi qua.
Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Vững nói rất háo hức được dự lễ diễu binh. Anh Vũ Hậu, cháu ngoại, cho hay ông muốn xem từ đợt hợp luyện 21/8, song gia đình chưa thu xếp được. Sáng nay, ba ông cháu xuất phát từ 5h, đến Hà Nội được giới thiệu vào khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh. Để tiện hỗ trợ sức khỏe cho cụ, hai cháu cũng được sắp xếp ngồi ngay ngoài rào chắn.
Cùng hàng ghế ưu tiên, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cùng hai đồng đội từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên năm 1979. Ông Thanh nói chưa từng theo dõi trực tiếp các buổi hợp luyện trước đó, nên khi được xem tại đại lễ, cảm giác "vừa hào hứng, vừa ấm lòng".
Các cựu binh chia sẻ niềm xúc động khi được chính quyền quan tâm, dành vị trí ưu tiên để theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ông Trương Văn Vững (giữa) với ánh mắt xúc động khi chứng kiến đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Thanh Hằng
Các cựu chiến binh được UBND phường Ngọc Hà bố trí khu vực ngồi riêng phía ngoài hàng rào trên đường Văn Cao, gần các điểm tiếp tế đồ ăn, nước uống. Ảnh: Thanh Hằng
Chiều 1/9, tuyến đường Lê Duẩn dẫn về ga Hà Nội chật kín người ngồi chờ diễu binh. Đây là hướng di chuyển của các khối diễu binh từ Quảng trường Ba Đình qua Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông để tập kết tại công viên Thống Nhất. Công an Hà Nội đã dựng rào chắn lối đi riêng và hướng dẫn người dân di chuyển.