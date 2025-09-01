Người dân ‘cắm chốt’ quanh Ba Đình chờ diễu binh 2/9

Cựu binh hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"

Cuối đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh tách khối rẽ về các hướng -càng về khuya càng sôi động. Các cựu chiến binh cùng thanh niên hòa giọng những ca khúc cách mạng, từ Bác đang cùng chúng cháu hành quân đến Năm anh em trên chiếc xe tăng.

Chỉ cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vài trăm mét, những người từng cầm súng "chiến đấu cho quê nhà" hát vang cùng lớp trẻ sinh ra trong thời bình. Giai điệu bài hát hòa trong tiếng trống, tiếng hát -nối liền hai thế hệ.

Các cựu chiến binh hát nhạc đỏ cuối đường Hùng Vương. Video: Ngọc Thành

Trên phố Tràng Thi, các cựu chiến binh được tạo điều kiện đi trong làn đường đã chăng barie mềm. Những người lính đi trong tiếng vỗ tay, reo hò của lớp trẻ. Một cựu binh bắt cái bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng, người dân hai bên đường đồng thanh khiến đoạn phố dẫn về Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám càng sôi động.

Cựu chiến binh bắt nhịp cho người trẻ hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: Giang Huy