Israel vi phạm lệnh ngừng bắn 1.100 lần để tấn công Hezbollah

Theo phía Israel, các chiến dịch này khiến hơn 350 tay súng Hezbollah thiệt mạng. Trong tuyên bố chính thức, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích và tấn công được thực hiện nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là đe dọa đến binh sĩ Israel và dân thường ở khu vực biên giới phía bắc. IDF nhấn mạnh rằng hơn 1.100 mục tiêu liên quan đến Hezbollah đã bị tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Máy bay chiến đấu F-15I của Không quân Israel. (Nguồn: MW)

Căng thẳng leo thang mạnh sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2. Chỉ một ngày sau, Hezbollah tuyên bố mở mặt trận thứ hai chống Israel từ lãnh thổ Lebanon. Nhiều video được công bố trong tháng 3 cho thấy các tay súng Hezbollah sử dụng tên lửa chống tăng, máy bay không người lái (UAV) và phục kích nhằm vào lực lượng thiết giáp Israel.

Đáp trả, Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại miền nam Lebanon và tiến hành nhiều đợt không kích vào các khu dân cư trong khu vực. Các cuộc giao tranh khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa.

Trong suốt tháng 3, Hezbollah liên tục tuyên bố gây tổn thất nặng cho quân đội Israel, đặc biệt là các đơn vị xe tăng Merkava. Một trong những báo cáo đáng chú ý nhất được đưa ra vào ngày 26/3, khi Hezbollah cho biết đã phá hủy 21 xe tăng Merkava chỉ trong vòng 24 giờ.

Nhiều nguồn tin Israel cũng thừa nhận các tổn thất của lực lượng mặt đất trong chiến dịch này được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, kể từ các cuộc chiến tại Lebanon vào thập niên 1980.

Một yếu tố khiến chiến trường trở nên đặc biệt khó khăn là việc Hezbollah sử dụng rộng rãi UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến và cáp quang. Các thiết bị này được kết hợp với chiến thuật du kích và phục kích cơ động, cho phép lực lượng này tấn công hiệu quả vào xe tăng, kho pháo binh và thậm chí cả các trận địa phòng không Iron Dome của Israel.