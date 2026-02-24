Tình trạng mưa nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Liên quan đến thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều địa phương ở phía Bắc, trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: "Tình trạng nồm ẩm sẽ kéo dài đến hết ngày 25/2".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An từ gần sáng và ngày 25/2 đến ngày 26/2 xuất hiện một đợt mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; kèm theo nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra ở khu vực Nam Bộ, khu vực tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk trong khoảng thời gian từ ngày 26-27/2 có khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng nguy cơ tố, lốc và gió giật.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 24/2, thời tiết ở Hà Nội diễn biến nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 18-27 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.