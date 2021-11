Ngày 16/11, Bộ Y tế công bố 10.250 ca COVID-19 trong nước

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 17:58 PM (GMT+7)

Trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 9.641 ca COVID-19 trong nước. Ngoài ra, CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại tỉnh này.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:34 16/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +9.641 1.031.134 23.235 87 1 TP.HCM +1.183 448.611 17.108 35 2 Hà Nội +158 6.390 62 0 3 Tây Ninh +683 16.467 193 3 4 Tiền Giang +671 21.451 460 2 5 Đồng Nai +631 78.651 633 5 6 Bình Dương +607 244.157 2.563 7 7 An Giang +482 17.940 204 3 8 Bình Thuận +439 9.146 85 3 9 Đồng Tháp +392 13.760 279 3 10 Sóc Trăng +343 8.514 64 2 11 Cà Mau +340 4.704 22 5 12 Bạc Liêu +328 7.213 76 6 13 Kiên Giang +324 14.635 134 2 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +300 6.952 56 0 15 Vĩnh Long +291 4.997 67 1 16 Bình Phước +199 3.268 13 0 17 Trà Vinh +194 4.311 22 0 18 Bến Tre +185 3.514 74 1 19 Cần Thơ +158 9.430 156 0 20 Khánh Hòa +150 10.423 105 1 21 Nghệ An +145 3.172 20 0 22 Hà Giang +122 2.360 2 0 23 Thái Bình +106 509 0 0 24 Long An +100 36.563 539 6 25 Hậu Giang +96 2.221 7 1 26 Đắk Lắk +88 6.100 28 0 27 Lâm Đồng +84 961 4 0 28 Bắc Ninh +81 2.870 14 0 29 Nam Định +73 793 1 0 30 Thừa Thiên Huế +70 1.714 11 0 31 Quảng Nam +61 1.745 5 0 32 Bắc Giang +60 6.523 14 0 33 Thanh Hóa +52 1.573 7 0 34 Gia Lai +50 2.404 6 1 35 Bình Định +48 2.356 18 0 36 Đắk Nông +44 1.425 8 0 37 Ninh Thuận +35 3.172 39 0 38 Đà Nẵng +34 5.252 74 0 39 Quảng Ngãi +32 2.044 8 0 40 Hải Dương +29 387 1 0 41 Tuyên Quang +27 96 0 0 42 Quảng Trị +22 637 2 0 43 Quảng Bình +18 2.141 6 0 44 Quảng Ninh +15 266 0 0 45 Phú Thọ +14 1.446 0 0 46 Vĩnh Phúc +11 347 3 0 47 Phú Yên +11 3.283 34 0 48 Hưng Yên +9 500 2 0 49 Lạng Sơn +9 294 1 0 50 Điện Biên +8 247 0 0 51 Hà Nam +7 1.216 0 0 52 Hà Tĩnh +7 703 5 0 53 Cao Bằng +4 15 0 0 54 Kon Tum +3 339 0 0 55 Lào Cai +2 153 0 0 56 Hòa Bình +2 32 0 0 57 Thái Nguyên +2 87 0 0 58 Yên Bái +1 22 0 0 59 Sơn La +1 328 0 0 60 Hải Phòng 0 116 0 0 61 Bắc Kạn 0 9 0 0 62 Lai Châu 0 35 0 0 63 Ninh Bình 0 144 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 100.971.869 Số mũi tiêm hôm qua 1.111.458

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng).

Ngoải ra, hôm nay, CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại Bình Thuận.

Như vậy, trong ngày 16/11, Bộ Y tế công bố 10.250 ca COVID-19 trong nước.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.183), Tây Ninh (683), Tiền Giang (671), Đồng Nai (631), Bình Dương (607), An Giang (482), Bình Thuận (439), Đồng Tháp (392), Sóc Trăng (343), Cà Mau (340), Bạc Liêu (328), Kiên Giang (324), Bà Rịa - Vũng Tàu (300), Vĩnh Long (291), Bình Phước (199), Trà Vinh (194), Bến Tre (185), Cần Thơ (158), Hà Nội (158), Khánh Hòa (150), Nghệ An (145), Hà Giang (122), Thái Bình (106), Long An (100), Hậu Giang (96), Đắk Lắk (88), Lâm Đồng (84), Bắc Ninh (81), Nam Định (73), Thừa Thiên Huế (70), Quảng Nam (61), Bắc Giang (60), Thanh Hóa (52), Gia Lai (50), Bình Định (48), Đắk Nông (44), Ninh Thuận (35), Đà Nẵng (34), Quảng Ngãi (32), Hải Dương (29), Tuyên Quang (27), Quảng Trị (22), Quảng Bình (18), Quảng Ninh (15), Phú Thọ (14), Phú Yên (11), Vĩnh Phúc (11), Lạng Sơn (9), Hưng Yên (9), Điện Biên (8), Hà Nam (7), Hà Tĩnh (7), Cao Bằng (4), Kon Tum (3), Lào Cai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Sơn La (1), Yên Bái (1).

Trong 24 giờ qua, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là An Giang giảm 178 ca, Hà Nội giảm 81 ca, Long An giảm 36 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tiền Giang là 171 ca, Cà Mau tăng 125 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 122 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.557 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.609 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.040.346 ca, trong đó có 868.180 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 6.481 bệnh nhân công bố khỏi bệnh, tăng 5.276 ca so với ngày trước đó (ngày 15/11 có 1.205 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 870.997

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.101 ca, tăng 151 ca so với ngày trước đó (ngày 15/11 có 3.950 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 15/11 đến 17h30 ngày 16/11 ghi nhận 87 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (35), Bình Dương (7), Long An (6), Bạc Liêu (6), Đồng Nai (5), Cà Mau (5), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bình Thuận (3), An Giang (3), Sóc Trăng (2), Tiền Giang (2), Kiên Giang (2), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1),Khánh Hòa (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TP. Hồ Chí Minh: Trước tình trạng F0 tăng, ngành y tế dự kiến mở lại các khu cách ly tập trung của quận, huyện để giám sát, điều trị những ca nhiễm không đủ điều kiện cách ly tại nhà. TP. Hà Nội: Thông qua chủ trương cho 12 khách sạn được bổ sung các trường hợp F1 được cách ly tự nguyện nhưng phải tự chi trả chi phí. UBND thành phố giao UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn phối hợp Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung bổ sung đối tượng là F1 tự nguyện chi trả chi phí tại cơ sở cách ly tập trung của 12 khách sạn trên.

