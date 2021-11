Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ hoàn thiện kế hoạch mở lại trường học trong tuần này

Về tiêm vaccine phòng dịch, ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM là một trong những địa phương tiêm sớm và có tỷ lệ tiêm vaccine cao. Tuy nhiên, còn một bộ phận người dân chưa tiêm vaccine vì lý do sức khỏe, hay các lý do khác. Do vậy, ông mong muốn các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để bà con tiêm vaccine. “Trong việc tiêm vaccine mũi 3, TP đã có chuẩn bị và đăng ký kế hoạch với Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện tại TP có tỷ lệ bao phủ vaccine cao mà nhiều địa phương còn thấp. Mũi 3 vaccine là cần thiết nhưng cần xem xét dựa trên bối cảnh chung”- ông Mãi nói.Theo ông Mãi, trước mắt việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 sẽ được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Việc tiêm mũi 3 cho toàn dân sẽ được thực hiện sau đó nếu TP có đủ nguồn vaccine. Về tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi, TP đã cơ bản hoàn thiện việc tiêm mũi 1. Hiện nay ngành y tế đang chuẩn bị vaccine để tiêm mũi 2. Đây là điều kiện để chuẩn bị cho các em quay lại trường học.